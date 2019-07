PiS obiecuje "odbetonowanie" przestrzeni publicznej

W Gdańsku czy Sopocie problem „betonowania” dotyczy zarówno nowych osiedli, jak i ścisłych centrów. W ostatnich latach powstawały tu m.in. Forum Gdańsk czy plac Przyjaciół Sopotu, które za sposób zabudowy zbierały wiele negatywnych opinii.

- Widać, że mieszkańcom zależy na tym, by w przestrzeni publicznej było jak najwięcej zieleni - mówi Grażyna Czajkowska, przewodnicząca komisji rozwoju i urbanistyki Rady Miasta w Sopocie. - Trzy lata temu sopocianie zgłosili w budżecie obywatelskim potrzebę znacznego zazielenienia placu Przyjaciół Sopotu i uzyskali poparcie władz miasta. Aktywnie włączyli się w projektowanie, odbyły się w tej sprawie konsultacje społeczne. Na to zadanie zarezerwowany jest ok. 1 mln złotych.