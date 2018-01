Z linii skorzystało Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w minionym roku skorzystało rekordowe 3,073 mln osób. Statystyka ta dotyczy wszystkich tras kolejowych obsługiwanych przez PKP SKM w Trójmieście w ramach projektu PKM: Gdańsk Wrzeszcz - Port Lotniczy – Gdynia, Kartuzy – Gdańsk i Kościerzyna – Gdynia.

- Jest to najlepszy wynik od momentu uruchomienia linii PKM w 2015 roku – mówi. – Cieszy nas, że z każdym rokiem coraz więcej mieszkańców Trójmiasta i Pomorza przekonuje się do transportu kolejowego, co widać w naszych statystykach. To efekt konsekwentnie wprowadzanych przez nas zmian, odpowiadających potrzebom mieszkańców, dla których linia PKM powstała.Od 10 grudnia 2017 r. na trasie PKM funkcjonują dwa dodatkowe przystanki Gdynia Stadion i Gdynia Karwiny, wyłączona z ruchu została natomiast dotychczasowa stacja Gdynia Wielki Kack. Z przygotowanych przez UMWP statystyk wynika, że po otwarciu nowych przystanków w Gdyni przybyło 1,5 tys. nowych pasażerów na przystanku Stadion, natomiast 3,2 tys. listopadowych pasażerów z Wielkiego Kacka całkowicie przejął przystanek Karwiny, który zastąpił dotychczasową stację Gdynia Wielki Kack.Co ciekawe, większość ruchu z nowego przystanku Gdynia Karwiny odbywa się w kierunku Gdańska (poranny szczyt + powroty z Gdańska po południu), natomiast na przystanku Gdynia Stadion dominują pasażerowie przyjeżdżający z kierunku Gdańska i wysiadający do pracy w pobliskich biurowcach przy ul. Łużyckiej (plus wracający w kierunku Gdańska w godzinach popołudniowych).- Dlatego w przygotowywanej przez nas obecnie korekcie rozkładu jazdy SKM dla linii PKM, jaka wejdzie w życie w marcu pociągi na tej trasie zostaną jeszcze lepiej dopasowane do godzin pracy w biurowcach przy Łużyckiej, aby jeszcze więcej osób mogło skorzystać z tej nowej możliwości dojazdu do Gdyni – dodaje wicemarszałek Świlski.