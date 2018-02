W miejsca lęgowe dla mewy siwej zainwestuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Powstaną one obok nowego mostu kolejowego na Martwej Wiśle. Spółka ogłosiła już przetarg na to zadanie.

Mewy w Gdańsku będą mogły zamieszkać w pobliżu linii kolejowych. Ptakom umożliwi to spółka PKP PLK, która ogłosiła przetarg na nietypowe zadanie. Miejsca lęgowe pojawią się obok nowego mostu na Martwej Wiśle, który zapewnia sprawny przewóz towarów koleją do gdańskiego portu. Martwa Wisła to z kolei jedno z trzech ostatnich w województwie pomorskim miejsc gniazdowania mewy siwej. Dlatego inwestycja PKP uwzględniała także potrzeby środowiska – szczególnie chronionych gatunków ptaków.- Już podczas inwestycji PLK przygotowały tymczasowe podesty jako zastępcze lęgowiska dla mew. Zgodnie z zaleceniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, ogłoszono też przetarg na budowę stałych miejsc lęgowych. Siedliska powstaną w tym roku pomiędzy mostem drogowym i kolejowym. Platforma o powierzchni ok 30 m2, pokryta m.in. gałęziami i osadzona na słupach ok. 1,5 m nad wodą, będzie zapewniała dobre warunki lęgowe - informujeDodatkowo w okolicy podpór mostu nad Martwą Wisłą wybudowane zostały też specjalne dwumetrowe przejście dla zwierząt pod torami. Podobne przejścia dla są również na innych mostach na linii między stacją Pruszcz Gdański a Gdańsk Port Północny.- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. już na etapie przygotowania inwestycji analizują oddziaływanie kolei na florę i faunę. Również w trakcie prac ograniczane jest oddziaływanie na otoczenie przez stosownie odpowiednich zabezpieczeń, specjalnych technik pracy, wygradzania terenów siedlisk oraz stosowania ściśle określonych terminów prac – np. poza okresem lęgowym a także prowadząc roboty budowlane pod specjalistycznym nadzorem przyrodniczym w zakresie dostosowanym do potrzeb (np. ornitologicznym, chiropterologicznym czy innym) – mówiZ przeprowadzonych analiz wynika, że linie kolejowe pozwalają na swobodną wędrówkę zwierząt. W pobliżu tras, gdzie ruch pociągów jest częstszy, PLK stosują dźwiękowe systemy ochrony zwierząt. Urządzenia przed przejazdem pociągu emitują ostrzegawcze głosy zwierząt, ograniczając wtargnięcia na tory i ryzyko kolizji. Powstają także przejścia dla zwierząt nad lub pod torami tzw. „ekodukty”. Również obiekty inżynieryjne, wiadukty, mosty i przepusty – mają przygotowane „ścieżki” dla zwierząt.