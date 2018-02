Wniosek PKP SKM Trójmiasto zajął drugie miejsce w jednym z konkursów Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Oznacza to, że lokalny przewoźnik może otrzymać z Brukseli 160 milionów złotych, co stanowi połowę wartości planowanego taborowego zakupu.

Są unijne pieniądze na nowe pociągi SKM.Projekt przygotowany przez PKP SKM w Trójmieście, przy współpracy DS Consulting, dotyczący zakupu dziesięciu Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych został oceniony przez CUPT na 96,61 punktów na 100 możliwych.- Przed nami konieczność pozyskania pozostałej kwoty niezbędnej do zakupu tych pojazdów. Najbardziej prawdopodobne opcje to emisja obligacji lub kredyt. Analizujemy rynek, by wybrać najkorzystniejszy wariant. Warto podkreślić, że do skutecznego sfinalizowania takiej transakcji i przychylnej oceny instytucji finansowych, które mogłyby być naszymi partnerami w tym projekcie, niezbędna jest długoletnia umowa przewozowa. Liczymy w tym zakresie na przychylność Organizatora Przewozów, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Harmonogram przygotowany przez naszą spółkę zakłada pozyskanie pierwszego pociągu pod koniec 2021 roku. Ostatni mamy nadzieję otrzymać w drugiej połowie 2023 roku. Pojazdy te będą eksploatowane na trasie Gdańsk Śródmieście -Lębork - dodaje