O ile wzrośnie płaca minimalna gwarantowana przez rząd od 2019 roku? Ile na rękę dostaną pracownice, ile na godzinę, ile na etacie?

PŁACA MINIMALNA 2019: IL NA RĘKĘ, ZA GODZINĘ, NA ETACIE. STAWKI NETTO + BRUTTO

Zgodnie z ustawą, podwyżka płacy minimalnej powinna wynieść w przyszłym roku minimum 117 zł. Jednak od początku było pewne, że rząd zdecyduje się na wyższą - o 150 zł albo o 200 zł.

PŁACA MINIMALNA 2019: ILE NA RĘKĘ

PŁACA MINIMALNA 2018: NETTO, NA GODZINĘ, ETAT, ILE NA RĘKĘ [PŁACA MINIMALNA W POLSCE 2018 ILE WYNOSI?]

Stawka płacy minimalnej ustawowo wzrośnie 1 stycznia 2019. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej zaproponowała już stawki brutto na przyszły rok. Elżbieta Rafalska chce, aby płaca minimalna wzrosła w 2019 r. o 150 zł. Podwyżka płacy minimalnej 2019 dotyczy zarówno pracowników etatowych, jak i tych zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenie i dzieło. Dlatego wzrośnie również minimalna stawka godzinowa.Resort Elżbiety Rafalskiej poinformował, że chce, aby płaca minimalna w 2019 roku wyniosła 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,7 zł.Podana kwota została przedstawiona do konsultacji stronie związkowej oraz pracodawcom, którzy teraz mają czas na jej zaopiniowanie. Wiadomo już, że propozycja płacy minimalnej 2019 nie podoba się związkom zawodowym. Solidarność chciały, aby minimalna stawka wyniosła 2278,5 zł, a OPZZ postuluje 2383 zł. Związki dążą bowiem do tego, aby w jak najkrótszym czasie płaca minimalna sięgała 50 proc. średniego wynagrodzenia w Polsce.Można się również spodziewać, że z zaproponowanej przez rząd podwyżki płacy minimalnej nie będą zadowoleni pracodawcy. Dlatego tegoroczne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego może być trudne. Bowiem rozbieżności są duże. Jeśli nie uda się RDS dojść do porozumienia, jesienią rząd podejmie samodzielną decyzję w drodze rozporządzenia.: Mój resort zaproponował wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2250 zł. Propozycja nie została zaakceptowana przez Ministerstwo FinansówJeśli płaca minimalna w 2019 roku wyniesie 2250 zł brutto, to pracownik na rękę może się spodziewać wynagrodzenia na poziomie około 1634 zł. Z kolei jeśli stawka brutto za godzinę to 14,7 zł , to pracownik na rękę może liczyć na 12 zł przy umowie o dzieło i 9 zł na umowie zlecenie.Płaca minimalna 2018 wzrosła 1 stycznia. Pracownicy etatowi teraz mogą liczyć minimum na 2100 zł brutto, czyli o 100 zł więcej niż w 2017 roku. Większa jest także minimalna stawka godzinowa, która po zmianach podskoczyła do 13,7 zł.Przypomnijmy jednak, że nowa płaca minimalna jest niższa od tej postulowanej przez związkowców z OPZZ i FZZ, którzy liczyli na podwyżkę do około 2220 zł brutto, ale jest również wyższa, niż proponowana przez środowiska pracodawców, którzy proponowali płacę minimalną zaledwie na poziomie 2050 zł.