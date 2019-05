Płaca minimalna 2020. Minister Rafalska: Proponujemy minimalne wynagrodzenie od 2020 roku na poziomie 2450 zł. Pracodawcy: To za duży wzrost

To zdecydowanie więcej, niż proponują sami pracodawcy zrzeszeni w kilku organizacjach. Wspólna propozycja podwyżki uzgodniona przez BCC, Konfederację Lewiatan, Pracodawców RP, Związek Rzemiosła Polskiego i ZPP zakłada, że płaca minimalna powinna wzrosnąć w przyszłym roku do 2387 zł, czyli o 6,1 proc. - Wynagrodzenia, w tym również minimalne, nie powinny rosnąć szybciej niż produktywność. Wzrost płac szybszy od wzrostu produktywności spowodował, że produkcja w Grecji, czy w Portugalii stała się nieopłacalna, osłabł eksport, wzrósł import, i kraje śródziemnomorskie popadły w tarapaty. Skoro produktywność ma wzrosnąć w przyszłym roku realnie o 3,7 proc., a inflacja ma wynieść 2,4 proc., to wzrost wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej oraz płac w państwowej sferze budżetowej, nie powinien przekraczać 6,1 proc. – przekonuje Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

- Jeśli nasza propozycja zostanie przyjęta przez Radę Ministrów, to płaca minimalna wyniesie co najmniej tyle ile nasza propozycja, czyli 2450 zł – powiedziała w środę Elżbieta Rafalska, minister rodziny pracy i polityki społecznej.

W 2017 roku pensje podwyższono z 1850 zł do 2000 zł brutto.

Ale zanim zacznie obowiązywać nowa płaca minimalna, jesienią państwo wypłaci po raz pierwszy 500 zł dla rodziców jedynaków. Wnioski będzie można składać przez internet już za miesiąc, od 1 lipca. Wypłat z wyrównaniem od miesiąca, w którym złożono wniosek, można spodziewać się jeszcze przed wyborami do Sejmu i Senatu, które odbędą się w październiku.

Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że Prawo i Sprawiedliwość chce, by wybory do parlamentu odbyły się w pierwszym możliwym terminie. Muszą one odbyć się w którąś niedzielę między 12 października a 12 listopada. To oznacza, że wybory mogłyby odbyć się już 13 października.

Na 500 plus czekają także pełnoletni niepełnosprawni. Wciąż jednak dokładnie nie wiadomo, od kiedy zacznie obowiązywać ten program. - Nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat w gronie ścisłego kierownictwa partii. Albo od jesieni albo od nowego roku - przyznał marszałek Senatu Stanisław Karczewski w TVN24. Dopytywany przez dziennikarkę zaznaczył, że "chyba" nie uda się wypłacić pieniędzy przed październikowymi wyborami.

