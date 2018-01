Masz zdjęcie do tego tematu?

Na przełomie lutego i marca zgrupowanie w Szczyrku, a potem sparingi i turniej. Tak wygląda plan przygotowań żużlowców Wybrzeża Gdańsk.

W tej chwili gdańszczanie wciąż przygotowują się indywidualnie. W Gdańsku wraz z Jarosławem Hulko, trenerem od przygotowania fizycznego, trenują juniorzy Dominik Kossakowski i Karol Żupiński. Pozostali zawodnicy trenują na własną rękę zgodnie z wytycznymi Hulki.Wspólne przygotowania cała drużyna rozpocznie na przełomie lutego i marca, gdy uda się na tygodniowe zgrupowanie do Szczyrku. Pojadą tam prawdopodobnie wszyscy zawodnicy z kadry na sezon 2018, a obóz będzie miał na celu zarówno przygotowanie zespołu pod kątem wytrzymałościowym, jak i integrację całej drużyny. Przypomnijmy, że rok temu żużlowcy Wybrzeża również na obóz udali się do SzczyrkuJuż dwa tygodnie po powrocie z gór podopiecznych Lecha Kędziory czeka pierwszy trening punktowany. Oczywiście wiele zależy tu od pogody. Jeśli będzie ona sprzyjająca, to 17 marca Wybrzeże podejmie ekstraligowy MRGARDEN GKM Grudziądz. Dzień później odbędzie się rewanż w Grudziądzu.Tydzień później nasi żużlowcy wezmą udział w towarzyskim czwórmeczu organizowanym przez firmę KF Sport, tę samą, która organizuje w Gdańsku PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi. Wspomniany czwórmecz odbędzie się prawdopodobnie w Gdańsku (24 marca). Na tę chwilę nie znamy jeszcze rywali, z którymi mieliby zmierzyć się gdańscy zawodnicy.Na początku kwietnia odbędą się aż trzy sparingi w ciągu trzech dni - 3 kwietnia w Częstochowie z zespołem ForBet Włókniarz, 5 kwietnia rewanż z tą drużyną w Gdańsku, a 4 kwietnia - także na własnym torze - z Lokomotivem Daugavpils. Posiadacze karnetów na sezon 2018 na wszystkie sparingi zaplanowane w Gdańsku będą mogli wejść za darmo.Przypomnijmy, że sezon Nice 1. Ligi Żużlowej gdańszczanie zainaugurują w weekend 7-8 kwietnia, gdy podejmą Wandę Kraków. Ostatnia kolejka fazy zasadniczej odbędzie się 25-26 sierpnia.