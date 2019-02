Planowane parkingi podziemne zaszkodzą gdańskim zabytkom? Mają powstać m.in. w pobliżu zamkniętego kościoła św. Mikołaja

Czytaj więcej na ten temat: Kościół św. Mikołaja zostanie zamknięty do odwołania. Prezydent Gdańska powołał specjalną komisję, by ratować zabytek

Trzy z czterech parkingów mają być podziemne i to budzi spore kontrowersje w związku z tym, co stało się z kościołem św. Mikołaja.

- Należy przypuszczać, że problem dotyczy fundamentów kościoła, jednakże zachodzące zjawiska mogą być różnego rodzaju. Z przyczyn sugerowanych przez konstruktorów wskazuje się na rozluźnienie spoistości gruntu bądź wysychanie drewnianych konstrukcji zlokalizowanych prawdopodobnie pod fundamentami murowanymi. Uważamy, że należy rozpocząć badania prawdopodobnych zmian zachodzących w stosunkach wodnych w Śródmieściu, spowodowanych m.in. przez budowy nowych kubatur (często z głębokimi parkingami podziemnymi), tym bardziej że kościół św. Mikołaja nie jest pierwszą historyczną budowlą w Śródmieściu borykającą się z problemem utraty stateczności konstrukcji - czytamy w oświadczeniu PWKZ.

Pojawia się zatem pytanie: czy władze Gdańska nie pospieszyły się z podpisaniem umowy na parkingi?

- Zauważmy, że oświadczenie wojewódzkiej konserwator w kwestii nowych kubatur nie jest poparte żadnymi badaniami, ona dopiero do nich wzywa. Miasto jako pierwsze udzieliło kościołowi św. Mikołaja pomocy w zeszłym tygodniu, gdy wybuchł kryzys, którego wynikiem było zamknięcie świątyni. Samorząd m.in. sfinansuje w ciągu najbliższych tygodni specjalną konstrukcję, która będzie podtrzymywać część sklepienia między drugim a trzecim filarem. Będziemy czekać na efekty badań specjalnie powołanej komisji. Procedury związane z parkingami będą się normalnie toczyć swoim torem - mówi Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzecznik prezydenta Gdańska.

Sceptycznie na te zapowiedzi patrzą urbaniści z Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej.

- Pomijając dyskusyjne lokalizacje tych parkingów, zapraszanie większej liczby aut do centrum i kwestie finansowe, jedne z najważniejszych wątpliwości budzi wycinka wysokich drzew znajdujących się przy Podwalu Staromiejskim. Do tego wpływ parkingów na poziom wód gruntowych w otoczeniu, a przez to na stabilność zabytków, takich jak zespół Przedbramia z Katownią - komentuje Karol Spieglanin z FRAG. - Wiadomo, że wcześniejsza budowa małego parkingu pod Centromorem spowodowała zagrożenie dla tych obiektów. Nie wiemy jeszcze, czy sytuacja w kościele św. Mikołaja spowodowana była zmianami poziomu wód gruntowych, ale bardzo wiele na to wskazuje. Główne Miasto jak najbardziej należy dogęszczać nowymi inwestycjami, nie może odbywać się to jednak kosztem zabytków.

