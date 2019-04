Planujesz egzotyczne wakacje? Pamiętaj o szczepieniach ochronnych!

Wakacje w egzotycznym zakątku świata są obecnie bardzo łatwo dostępne. Wystarczy wejść na stronę biura podróży i zakupić wycieczkę. Przed tym jednak warto zastanowić się nad zagrożeniami zdrowotnymi, by nie wrócić z podróży z niechcianą pamiątką w postaci groźnej choroby zakaźnej. Wycieczkę do krajów tropikalnych warto zaplanować kilka miesięcy wcześniej. Dzięki temu można się do niej odpowiednio przygotować. Jednym z najważniejszych punktów tych przygotowań są szczepienia ochronne. Sprawdź, przeciw jakim chorobom warto się zaszczepić przed egzotycznymi wakacjami!

pixabay.com