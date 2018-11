Płatne parkingi w Gdańsku. Dolny Wrzeszcz czeka na strefę płatnego parkowania. Parkomaty pojawią się najwcześniej w drugiej połowie 2019 r.

Problemy z parkowaniem w Dolnym Wrzeszczu w ostatnich latach spotęgowała rewitalizacja ulicy Wajdeloty. Dzięki powstałym tu restauracjom, kawiarniom czy lokalom usługowym stała się jednym z najmodniejszych miejsc w Gdańsku. Samochodami przybywa tu wielu gości. Sęk w tym, że w ramach modernizacji na Wajdeloty zlikwidowano sporą część miejsc postojowych, stąd przyjezdni zaczęli stawiać auta w sąsiednich uliczkach.

Do tego jesienią 2017 r. doszło wprowadzenie SPP we Wrzeszczu Górnym, co spowodowało, że część kierowców również zaczęła poszukiwać bezpłatnych miejsc po drugiej stronie torów kolejowych.

Oficjalna dyskusja na temat wprowadzenia SPP w Dolnym Wrzeszczu rozpoczęła się pod koniec stycznia na spotkaniu Rady Dzielnicy z mieszkańcami. Tych przybyła wówczas blisko setka, co pokazuje jak ważny jest temat parkowania dla lokalnej społeczności. Części osób nie spodobało się, że mieliby płacić za parkowanie pod własnym domem, jednak zdecydowana większość zebranych pozytywnie odniosła się do pomysłu wprowadzenia SPP. Roczny koszt abonamentu dla mieszkańców ulic znajdujących się w SPP to 120 zł.

- Mamy po prostu dosyć tego, że znalezienie wolnego miejsca pod własnym domem graniczy z cudem. W Oliwie strefa się sprawdziła. We Wrzeszczu Górnym chcą ją rozszerzyć o kolejne ulice, także myślę, że u nas jest ona konieczna. Sądzę, że 10 zł miesięczne abonamentu nie będzie dla nikogo specjalnym obciążeniem, a parkomaty sprawią, że rotacja aut się zwiększy - podkreśla pani Małgorzata, mieszkanka ul. Wallenroda.

Na których ulicach Dolnego Wrzeszcza staną parkomaty?

Koncepcję SPP w dzielnicy opracował Zarząd Dróg i Zieleni. Miałaby ona objąć ulice: Białą, Waryńskiego, Wyspiańskiego, Aldony, Grażyny, Wallenroda, Lelewela, Kilińskiego, Gołębią, Zawiszy Czarnego, Pestalozziego, Danusi i Wyspiańskiego.

Parkomaty mogłyby pojawić się też na małej części ul. Wajdeloty, ale tylko tej, która nie była objęta rewitalizacją. Jako że inwestycja ta została przeprowadzona w dużej mierze dzięki środkom unijnym, miasto nie może na niej czerpać dochodów z parkowania.

Uchwałę o ustanowieniu SPP Rada Dzielnicy miała przyjąć jeszcze w tym roku. Sprawę skomplikowały jednak nieco wybory samorządowe. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Krystian Kłos został wybrany na radnego miasta.

- Podjęliśmy zatem decyzję, że procedury związane z SPP będzie kontynuować nowy skład Rady Dzielnicy, który wybrany zostanie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Generalne założenie jest takie, aby strefa i związane z nią oznakowanie miejsc postojowych objęła całą dzielnicę, ale parkomaty zostaną postawione tam gdzie będą chcieli mieszkańcy - mówi Krystian Kłos.

Ile płaci się za parkowanie w Gdańsku?

Przypominamy, że opłata za pierwszą godzinę postoju w SPP wynosi 3 zł, drugą 3,60 zł a trzecią 4,30 zł. Czwarta i kolejne godziny to następne 3 zł.

Za parkowanie w strefie płacić trzeba tylko w dni robocze, poszczególne dzielnice różnią się też godzinami poboru opłat.

W Śródmieściu, Wrzeszczu i Jelitkowie płacić trzeba od godziny 9 do 17, natomiast w Oliwie, na Przymorzu oraz gdańskich Aniołkach tylko do godziny 15.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: