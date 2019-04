Płatności w systemie Mevo zostały czasowo wznowione w środę 24.04.2019

Przypomnijmy - możliwość płatności w Mevo została wstrzymana 5 kwietnia ze względu na ogromną skalę wykorzystania systemu, przekraczającą jego możliwości. Do środy 24 kwietnia rowery Mevo zostały wypożyczone ponad 200 tysięcy razy. Oznacza to, że każdy z nich ma średnio za sobą ponad 160 przejazdów. To wynik, który w innych systemach rowerowych jest osiągany po kilkukrotnie dłuższym czasie. Od 5 kwietnia do dziś z błękitnych jednośladów nie mogli skorzystać nowi użytkownicy, a już posiadający konto w systemie nie mogli go doładować.

- Decyzja o wstrzymaniu dokonywania płatności była bardzo trudna. To sprzeczne z naszą filozofią działania, by zachęcać kolejnych użytkowników do korzystania z rowerów na co dzień. Musieliśmy ją jednak podjąć, by dać szansę na korzystanie z Mevo tym, którzy za to zapłacili. Naszym priorytetem było jak najszybsze odblokowanie dokonywania płatności i pozyskanie nowych użytkowników – mówi Paweł Orłowski, prezes Zarządu Nextbike Polska.

Ponowne wznawianie możliwości dokonywania płatności będzie następowało w miarę udostępniania użytkownikom kolejnych partii rowerów w ramach II etapu. Docelowo, najpóźniej po udostępnieniu pełnej puli 4080 rowerów, możliwość dokonywania płatności zostanie przywrócona na stałe.