Płażyński krytykuje Adamowicza: Pan prezydent z nieznanych mi powodów, odmówił udziału w debacie organizowanej przez "Dziennik Bałtycki"

- Dzisiaj rano jadąc ulicą, widziałem, że pan prezydent Adamowicz przy Bramie Wyżynnej rozdawał drożdżówki i na to ma czas, a nie ma czasu na to żeby debatować w tak poważnym dzienniku jakim jest "Dziennik Bałtycki", to przyznam, że mi ręce opadają - powiedział Kacper Płażyński na konferencji prasowej, zorganizowanej pod redakcją Dziennika Bałtyckiego.

- Debaty są solą demokracji, szczególnie w tym ostatnim stadium kampanii wyborczej. Do tej pory odbyła się jedna debata - w Radiu Gdańsk - w dniu wczorajszym. Dzisiaj, późnym wieczorem ma się odbyć kolejna, w Telewizji Gdańskiej - powiedział Kacper Płażyński.