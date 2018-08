Grzechy główne

Plemniki ludzkie oglądane są od czasu wynalezienia mikroskopu przez Antoniego van Leeuwenhoeka na przełomie XVII i XVIII wieku. Prawdziwy rozwój oceny wartości nasienia odbywa się jednak na naszych oczach. Andrologia to bardzo młoda dziedzina medyczna. Pierwsze naukowe opracowanie parametrów nasienia na światowym poziomie to rok 1992. Wtedy ustalono, w badaniach na bardzo dużej populacji mężczyzn, parametry nasienia zapładniającego (np. gęstość plemników w 1 ml nasienia – 20 mln, prawidłowe plemniki – pow. 30%). Ostatnie takie opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia z roku 2010 wskazuje na minimalną gęstość 15 mln plemników w 1 ml, a minimalny odsetek form prawidłowych na 4%.Czy to oznacza, że obniża się jakość nasienia w populacji ludzkiej? Niekoniecznie, aczkolwiek jest takie ryzyko. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, że dynamicznie rozwijają się metody badawcze, badane są większe populacje, posiadamy lepsze mikroskopy, elektroniczne analizy, itp. Wszystko to ma realny wpływ na wyniki badań.Ponadto, zwiększa się zgłaszalność mężczyzn do badań andrologicznych. Dzieje się tak głównie ze względu na rozwój tej specjalności, lepszy dostęp do ekspertów i szerszą świadomość, że „czynnik męski” jest też zagrożony niepłodnością, w podobnym odsetku, co kobiety.Dane z wielkich badań statystycznych i większa ilość mężczyzn w gabinetach lekarskich sugerują rosnące zagrożenie płodności mężczyzn, ale czy tak jest w rzeczywistości?Jeśli nawet spadek płodności mężczyzn jest tylko błędem obserwacyjnym, to jednak ryzyka środowiskowe ewidentnie się wzmagają.Zatrucie środowiska, żywność wzbogacana „chemią”, siedzący tryb pracy i życia oraz pogoń za sukcesem - „wyścig szczurów” - to główne grzechy współczesnego świata, które większość z nas popełnia lub jest na nie narażona.Organizm ludzki ma ogromne zdolności buforowania, neutralizowania substancji toksycznych. A więc jeszcze bronimy się przed chemią i zanieczyszczeniem środowiska. Gorzej jest ze stresem.To on, moim zdaniem wysuwa się na pierwsze miejsce zagrożeń płodności mężczyzn. Bo to oni, mimo wszystko, postrzegani są jako ci, co zapewniają byt rodziny, a konkurencja jest ogromna. Głównie w świadomości stymulowanej agresywnymi przekazami medialnymi.Powszechnie znane są przykłady poprawy obrazu nasienia po „odstawieniu” telewizji, Internetu, gier komputerowych czy kontaktów sieciowych. Czemu? Stres i temperatura znowu się powtarzają.W dużych badaniach brytyjskich, grupa mężczyzn najbardziej zawodowo narażona to …taksówkarze! Dlaczego? Jak mało kto, twardo przesiadują w swoich pojazdach (temperatura).A co z używkami? W dużych światowych badaniach na pierwsze miejsce w ograniczaniu płodności u mężczyzn wysuwa się palenie tytoniu. Statystyki są twarde. Palenie tytoniu znacząco obniża parametry nasienia! Marihuana może „leczy doraźny niepokój” , ale tak naprawdę niczego nie leczy! Degradacja psychiczna związana z używaniem narkotyku obniża płodność mężczyzn w różnych płaszczyznach życia.Duży wpływ na płodność ma też praca poza granicami miejsca zamieszkania - tzw. „mąż marynarz”. To zawsze był problem związany z rozrodem. Nieregularne współżycie, niepokoje związane z oddaleniem od domu nie sprzyjają płodności.Co zatem robić, by męska płodność nie była zagrożona? Odpowiedź jest prosta. Sen – „lekarstwo na wszystkie choroby”Rzeczywiście, mimo zagrożeń środowiskowych, dobrze jest się wysypiać. Wszystkie światowe badania pokazują, że regularny, długi sen sprzyja zdrowiu, a co za tym idzie, dobrostanowi organizmu i płodności.Łatwiej zapamiętać czego nie robić. Grzechy główne wymienione na początku łatwo przekładają się na „grzechy główne” tradycji europejskiej. Proszę zwrócić uwagę że: obżarstwo wiąże się z nadwagą, „lenistwo” z przegrzewaniem jąder, chciwość – czyli wyścig szczurów wpływa na podniesienie poziomu stresu. Gniew, próżna chwała i pycha to czynniki wywołujące hyperprolaktynemię (stres), zazdrość – nieprawidłowe pożycie seksualne, a rozpusta – choroby prowadzące do niepłodności męskiej, np. rzeżączkę. Wszystko to negatywnie wpływa na jakość nasienia.Zatem już wiemy, czego nie robić, by mężczyzna nie utracił płodności!Oczywiście każdy mężczyzna powinien prowadzić „higieniczny”, „bezgrzeszny” tryb życia. We współczesnym świecie nie jest to jednak takie proste. Mimo wszystko należy dążyć do doskonałości, nie popadając jednak w paranoję. Zdrowy rozsądek był, jest i będzie najlepszym doradcą., specjalista ginekolog-położnik oraz androlog kliniczny.Dr Andrzej Rogoza ekspert leczenia niepłodności z ponad 30-letnim stażem.Od 2010 roku związany zawodowo z kliniką InviMed w Gdyni, a od 1989 roku prowadzi praktykę - Poradnię Andrologii i Niepłodności.Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Doświadczenie zawdzięcza wieloletniej praktyce oraz międzynarodowym kursom i stażom z zakresu andrologii i metod wspomaganego rozrodu (inseminacja, in vitro), między innymi na Wydziale Andrologii Uniwersytetu Claude Bernard de Lyon, w Harlem (Holandia) i w Paryżu, a także w Kiel.Członek Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) oraz Europejskiej Akademii Andrologii.Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Akademii Medycznej w Gdańsku.