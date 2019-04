PlusLiga. Ostatni domowy mecz Trefla Gdańsk. W Ergo Arenie żółto-czarni mogą zakończyć ligowe rozgrywki

W pierwszym meczu obu ekip – w minioną sobotę w Olsztynie – żółto-czarni wygrali 3:0 i jeśli w piątek wygrają po raz drugi, to zakończą tym spotkaniem całe rozgrywki sezonu 2018/2019. Zostaną sklasyfikowani na 9. miejscu.

– Cieszę się z naszej gry w Olsztynie, wygranej bez straty seta. W takiej sytuacji musisz być profesjonalistą, choć stawka meczu nie jest wymarzona – mówi Andrea Anastasi, trener Trefla Gdańsk. – Szczególnie teraz, gdy gramy w Gdańsku musimy dać z siebie wszystko. Myślę o tych wszystkich kibicach, którzy wspierali nas zarówno w meczach domowych, a przede wszystkim byli z nami na wyjazdach: także w Lidze Mistrzów w Maaseik, Berlinie, a nawet Kazaniu. Oczywiście pracujemy już trochę inaczej niż w poprzednich częściach sezonu, ale robimy na treningach wszystko, by jak najlepiej przygotować się do tego spotkania.

Można założyć, że przy korzystnym wyniku Anastasi da z poziomu boiska pożegnać się z kibicami wszystkim swoim podopiecznym. Pewne jest jednak, że wśród siatkarzy pierwszej drużyny nie wystąpią Fabian Majcherski, Kewin Sasak i Bartłomiej Mordyl. Wszyscy trzej mają pomóc zespołowi rezerw. II-ligowy Trefl Lębork w Wałbrzychu rywalizować będzie w turnieju półfinałowym o awans do I ligi.

– Uważam, że to bardzo dobra decyzja klubu, by ci trzej młodzi gracze spróbowali pomóc zespołowi II ligi w walce o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Od razu wyraziłem na to zgodę, gdy pojawił się taki temat. Uprzedzamy więc wszystkich kibiców, którzy będą zdziwieni, że w Ergo Arenie brakuje Fabiana, Kewina i Bartka, że to nie żadna kara, tylko walczą w Wałbrzychu – mówi z uśmiechem trener Anastasi.

Bilety na ostatni domowy mecz w tym sezonie są dostępne w cenach od 10 do 30 złotych na www.gdanskielwy.pl, a także w klubowej kasie nr 4 w Ergo Arenie w piątek od godz. 13.30 do rozpoczęcia meczu.

