PlusLiga. Trefl Gdańsk nie sprostał Aluronowi Warcie Zawiercie. Gdańszczanie nie mają już szans na grę w play-offach

- W tym sezonie nie ma dla nas łatwych meczów, do każdego spotkania musimy podchodzić tak samo skoncentrowani, z takim samym nastawieniem - niezależnie z kim gramy. Szykujemy się na na pewno ciężkie starcie, ale chcemy pokazać, że to zwycięstwo nad Zaksą nie było pojedynczym wystrzałem – mówił przed piątkową konfrontacją z Wartą Michał Kozłowski, rozgrywający Trefla, który zastąpił chorującego na grypę Marcina Janusza.

Goście z Zawiercia już w pierwszym secie w Hali 100-lecia Sopotu pokazali, że interesuje ich wyłącznie zwycięstwo i to za trzy punkty. W piątek gdańszczan stać było tylko na urwanie ekipie Marka Lebedewa tylko jednego seta. Później do głosu doszli bardziej zdeterminowani przyjezdni. Trefl przegrał 1:3 i był to 12 w sezonie niekorzystny wynik.

Dzięki zwycięstwu Warta wróciła na piąte miejsce w tabeli (ma 37 punktów). Trefl z dorobkiem 26 punktów wciąż zajmuje 10 miejsce w tabeli PlusLigi.

Trefl Gdańsk - Aluron Virtu Warta Zawiercie 1:3 (17:25, 25:21, 26:28, 23:25)

Trefl: Kozłowski, Nowakowski, Niemiec, Mijailović, Muzaj, Schott, Majcherski (libero) oraz Jakubiszak, Sasak, Hebda

