PlusLiga. Trefl Gdańsk wygrywa z Indykpolem AZS-em Olsztyn i kończy sezon na 9. miejscu [zdjęcia]

Podopieczni Andrei Anastasiego nie zakwalifikowali się do fazy play-off siatkarskiej PlusLigi, co oznaczało, że sezon zakończą dwumeczem o 9. miejsce na koniec sezonu. W rywalizacji do dwóch zwycięstw gdańszczanie mierzyli się z olsztyńskim Indykpolem AZS-em. Pierwsze spotkanie rozegrane zostało w olsztyńskiej hali Urania. W stolicy Warmii i Mazur Trefl Gdańsk pokonał 3:0 gospodarzy.

Taki wynik był dobrym punktem wyjścia do spotkania numer dwa, rozgrywanego w piątek w Ergo Arenie. Pierwszy set dobrze rozpoczął Indykpol AZS, który popracował blokiem, jednak to nie zraziło przede wszystkim Macieja Muzaja. Dobre ataki Polaka sprawiły, że Trefl wyszedł na prowadzenie 14:8. Olsztynianie broni nie złożyli i doprowadzili do remisu 16:16. Lecz był to pojedynczy zryw, a Trefl wygrał pierwszą partię 25:22.

Drugiego seta dobrze rozpoczęli gospodarze, przede wszystkim dzięki dobrej skuteczności Jana Hadravy, który w całym spotkaniu zdobył 21 punktów dla olsztynian. Czech rywalizował z Maciejem Muzajem o miano najskuteczniejszego gracza spotkania. Ostatecznie to Muzaj w drugiej partii przechylił szalę zwycięstwa na korzyść swojego zespołu.

W ostatnim secie walka o zwycięstwo toczyła się do samego końca. Ale to w barwach Trefla występuje duet Piotr Nowakowski-Maciej Muzaj. To właśnie ta dwójka przesądziła o losach spotkania. Muzaj zdobył 18, zaś Nowakowski 11 punktów w całym meczu. Piątkowe zwycięstwo zapewniło Treflowi 9. miejsce na koniec sezonu.

Trefl Gdańsk - Indykpol AZS Olsztyn 3:0 (25:22, 25:23, 25:23)

Trefl: Janusz, Muzaj, Nowakowski, Niemiec, Schott, Mijailović, Olenderek (libero) oraz Jakubiszak, Kozłowski, Grzyb, Hebda.

