Po aferze z księdzem Jankowskim: będzie trudniej uzyskać tytuł honorowego obywatela Gdańska. Jest projekt uchwały zmieniającej zasady

O tym, że radni Klubu Wszystko dla Gdańska planują zaostrzyć zasady przyznawania tytułu honorowego obywatela, "Dziennik Bałtycki" informował jako pierwszy już na początku marca. Wtedy bowiem Rada Miasta Gdańska przegłosowała uchwałę ws. odebrania tego zaszczytnego tytułu prałatowi Henrykowi Jankowskiemu oskarżanemu o pedofilię. A radni WdG ogłosili rozpoczęcie prac nad uchwałą, która w przyszłości pozwoliłaby uniknąć takich sytuacji.

W czwartek 18 kwietnia, na konferencji prasowej, Beata Dunajewska, szefowa Klubu WdG przedstawiła efekty prac nad uchwałą. I zapowiedziała, że po procesie konsultacji, między innymi z Klubami KO i PiS, chce wnieść uchwałę zmieniającą zasady przyznawania honorowego obywatelstwa na sesję majową.

Obecnie obowiązująca uchwała, która określa zasady przyznawania tytułu jest stara, pochodzi z 1993 r. i absolutnie nie przystaje do dzisiejszych czasów. Ponadto sytuacja z prałatem Jankowskim spowodowała, że chcielibyśmy wokół wydarzenia, jakim jest przyznawanie honorowego obywatelstwa, stworzyć nastrój spokoju i rozwagi- mówiła dziś radna Beata Dunajewska i dodała, że nad uchwałą pracował cały klub.

Pierwszą proponowaną zmianą jest to, by odstąpić od przyznawania tytułu osobom, które zmarły w odległym czasie.

- Dlatego w treści dokumentu pojawia się zapis, by wniosek o przyznanie tytułu honorowego obywatela można było zgłosić nie później, niż w czasie 12 miesięcy od śmierci tej osoby - poinformowała radna Katarzyna Czerniewska.

Kolejna zmiana to stworzenie kapituły, w której znajdą się przedstawiciele środowisk naukowych,pozarządowych, ale też radnych.

- Naszą osobą, którą będziemy rekomendować do pracy w tej kapitule jest radny Andrzej Stelmasiewicz - wskazała Dunajewska.

Jak powiedział sam Stelmasiewcz, kapituła ma być próbą "możliwie szerokiego i uczciwego, obiektywnego osądu osoby zgłaszanej do honorowego obywatelstwa".

Radni WdG chcą też, by w uchwale znalazł się zapis, że tytuł nie może być przyznany osobie skazanej prawomocnym wyrokiem

- Ani też osobie współpracującej z aparatem represji, czy takiej, która w jawny sposób łamie zasady życia społecznego. Chodzi m.in.o homofobię, rasizm i hejt. Osoby, które to szerzą nie powinny być honorowymi obywatelami - wskazywała Dunajewska.

Dodatkowo rozszerzony ma zostać katalog osób, które mogą zgłaszać kandydatów do tytułu honorowego obywatela. Ma się pojawić m.in. zapis uprawniający do tego grupę minimum tysiąca mieszkańców, czy organizacje pozarządowe. W uchwale znajdą się także zasady odbierania tytułu honorowego obywatela.

- Precedens przy sprawie ks. Jankowskiego już był. Nie mieliśmy w żaden sposób opisanych tych procedur, więc teraz to robimy - mówiła Dunajewska.

Na koniec poinformowała, że pojawił się też pomysł, by w ramach "nowego otwarcia" honorowym obywatelom nie wręczać już krzeseł gdańskich, tylko np. statuetkę z bursztynem i legitymacje.

