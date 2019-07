Po pożarze przy Trakcie św. Wojciecha w Gdańsku Oruni. Spłonęła hala magazynowa. Pracownicy firmy CDP Meble składają podziękowania

Wybuch butli z gazem na terenie budowy osiedla Optima w Gdańsku. Dwie osoby w szpitalu

We wtorek 19 grudnia rano doszło do wybuchu butli z gazem na ulicy Stężyckiej w Gdańsku. W wyniku zdarzenia, dwie osoby trafiły do szpitala. Otrzymaliśmy oświadczenie od firmy Inpro, która buduje osiedle Optima.