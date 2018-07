(© KW PSP Gdańsk)

Kilka dni temu na południowej obwodnicy Gdańska doszło do wypadku, w którym zginęły dzieci w wieku 3 lata i 1,5 roku. Trzy osoby w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Po śmiertelnym wypadku droga była zablokowana. Kierowcy utworzyli korytarz życia, aby służby mogły dojechać do rannych, ale niektórzy, żeby uniknąć stania w korku, zawrócili pod prąd i przejechali korytarzem życia. W sieci pojawił się film z tego zdarzenia. Sprawą już zajęła się policja. Piraci mogą za to nawet trafić przed sąd.





Większość kierowców zachowała się prawidłowo, zjeżdżając maksymalnie na prawy i lewy pas i tym samym tworząc na środku drogi pas dla karetek pogotowia, wozów straży pożarnej i policji.



Jednak niektórzy kierowcy postanowili nie czekać w gigantycznym korku, który utworzył się po wypadku, tylko zawrócili pod prąd i skorzystali z tzw. korytarza życia.



Do sieci trafiło kilka filmów z tego zdarzenia, które zarejestrowali świadkowie. Sprawą już zajęła się policja. Piraci mogą spodziewać się mandatu, ale niewykluczone, że staną przed sądem.



- Co najmniej sześciu kierowców złamało przepisy, zawracając na drodze ekspresowej. Grozi za to mandat w wysokości od 200 do 400 zł oraz 5 punktów karnych. Jednak niewykluczone, że skierujemy wnioski do sądu. Zabezpieczyliśmy filmy, które pojawiły się w internecie. Będziemy je analizować – informuje asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.



Dodajmy, że większość komentarzy pod udostępnionymi w sieci nagraniami z tego zdarzenia, nie nadaje się do cytowania. Przywołajmy najłagodniejsze z nich.



"Korytarz głupoty - a nie życia" – pisze jeden z internautów.

"Niewyobrażalne chamstwo i poczucie bezkarności" – dodaje inny.

"Według mnie z zasady jazda pod prąd na autostradzie powinna być przestępstwem na równi z kierowaniem w stanie nietrzeźwości" – komentuje kolejny.





Najważniejsze wydarzenia ostatnich dni [wideo]:





