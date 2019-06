Po ulewie w Gdańsku trwa wielkie sprzątanie. Najwięcej deszczu w nocy spadło w Jelitkowie

O północy zebrał się Miejski Sztab Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Piotra Borawskiego, zastępcy prezydenta Gdańska, w którym uczestniczył Piotr Grzelak oraz przedstawiciele służb miejskich - policji, straży pożarnej, straży miejskiej i jednostek miejskich. Zespół w gotowości pozostawał już jednak od godz. 18 i po pierwszej burzy (przed godz. 22) służby przystąpiły do usuwania zastoisk wody, udrażniania odpływów, oczyszczaniu ulic z naniesionych przez deszcz kamieni, gałęzi i innych zanieczyszczeń. O godz. 0.00 MSZK podsumował podjęte działania, ustalił priorytety na następnie godziny oraz omówił prognozowaną sytuację meteorologiczną.

W Gdańsku trwają prace porządkowe po nocnej ulewie. Służby m.in. usuwają z jezdni zalegające piasek, żwir, kamienie czy błoto. Tak jest m.in. na alei Grunwaldzkiej i ulicach Potokowej, Jabłoniowej czy Słowackiego. Strażacy wypompowują jeszcze wodę z pojedynczych posesji oraz zalanego przejścia podziemnego na ul. Długie Ogrody, w rejonie Akademii Muzycznej. Komunikacja miejska funkcjonuje normalnie, jak informuje rzecznik spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje Alicja Mongird nie doszło do żadnych uszkodzeń taboru. Bez kłopotów na gdańskim lotnisku lądują też już samoloty (w nocy te które miały lądować były przekierowywane do Bydgoszczy).

Opady rozpoczęły się na zachodzie miasta przed 22.00 i łącznie trwały ok. 40 minut. W tym czasie na całym obszarze Gdańska opady wyniosły powyżej 20 mm. Kolejna intensywna nawałnica wystąpiła około godz. 23.40. Wystąpiły utrudnienia w komunikacji miejskiej, wstrzymano kursowanie tramwajów, komunikacja autobusowa była utrudniona. Część ulic było nieprzejezdnych - 3 Maja Nowe Ogrody, Węzeł Kliniczna, okolice CH Manhattan, Słowackiego - Chrzanowskiego, Traugutta, Brama Oliwska, Jana z Kolna, wiadukt Pomorska, skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej.

Suma opadów od godz. 22.00 do 1.00 wynosiła w Jelitkowie 61,18mm; w Brzeźnie 53,85 mm, na Górze Gradowej 40,11mm, w Oliwie 55,48 mm; na Cygańskiej Górze 51,2mm; w Matemblewie 52,4 mm, Jasień 51,9mm.

Prognozy: dziś dokuczać będzie nam tylko upał

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni ostrzega przed upałami, ma się obyć bez opadów. W Gdańsku dziś od godz. 11.00 do godz. 21.00 i jutro w ciągu dnia ma być od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18°C do 20°C.