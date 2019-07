Po zawale kłusem do lasu? Pacjenci UCK korzystają z konnej rehabilitacji [zdjęcia]

Pacjenci musieli najpierw jednak wykazać się zaangażowaniem w warunkach domowych i poddać się trzem treningom w ciągu tygodnia. Ich ćwiczenia były sprawdzane poprzez telemonitoring kardiologiczny. Okazało się jednak, że współpraca przebiegła wzorowo, co umożliwiło dalsze etapy ćwiczeń.

- Jest to unikatowy program i chyba w skali całego kraju nie ma niczego podobnego. Pacjenci kardiologiczni mogą rehabilitować się w najlepszych możliwych warunkach, na łonie natury. Samo przebywanie w lesie ma właściwości kojące i leczące. Jeżeli dodamy do tego obcowanie z przyjaznym zwierzęciem i wysiłek fizyczny to właściwie można powiedzieć, że jest optymalny model powrotu po zawale serca czy innym incydencie kardiologicznym do zdrowia oraz równowagi psychicznej i fizycznej - powiedział prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed.