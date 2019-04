Poczet samorządowców na Pomorzu. Zamów unikatowy album!

W tym szczególnym roku 20-lecia wprowadzenia w Polsce samorządów powiatowych i wojewódzkich, czyli 3-stopniowej struktury podziału terytorialnego (gmina, powiat, województwo) redakcja „Dziennika Bałtyckiego” postanowiła wydać niezwykłą książkę. Będzie to „Poczet samorządowców województwa pomorskiego 2018-2023”. Przygotowujemy go w ścisłej współpracy z Pomorskim Urzędem Marszałkowskim i pod honorowym patronatem Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego.

Takiej książki albumowej nikt jeszcze nie wydał. Będzie ona zawierać nazwiska wszystkich prezydentów, burmistrzów, starostów, wójtów oraz radnych wybranych do 123 pomorskich samorządów wraz ze zdjęciami i krótkimi notami o nich.

Zaplanowaliśmy też ubogacenie książki o informacje opisujące atrakcyjność Pomorza, ale też jego subregionów: Trójmiasta, Kaszub, Kociewia, Powiśla, Żuław oraz Ziemi Słupskiej. Podamy też nazwiska wszystkich, którzy byli radnymi w swoich gminach na Pomorzu od 1990 roku, tj. od początku istnienia samorządu terytorialnego w Polsce.

- To nasz hołd złożony tym ludziom w osobliwym roku 2019 – tłumaczy pomysłodawca książki Mariusz Szmidka, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”. - Jest to rok wolności i solidarności (ogłoszony przez Sejmik Województwa Pomorskiego), ale też rok wielu ważnych rocznic. Mija 20 lat od powołania samorządu powiatowego i wojewódzkiego, 30 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu RP, 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i 20 lat od przyjęcia Polski do NATO – wylicza. Zaś w przyszłym 2020 roku świętować będziemy w Polsce 30-lecie ustawy samorządowej, wprowadzonej w życie w roku 1990 i dającej szerokie uprawnienia zarówno społeczeństwu, jak i wybranym w sposób demokratyczny władzom – dodał M. Szmidka.