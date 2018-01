Pakomatic - warto zapamiętać to nowe słowo. To samoobsługowe urządzenie, montowane w domach wielorodzinnych, dzięki któremu możemy odbierać i nadawać paczki, tak jak dziś odbieramy nasze listy.

Między innymi ten projekt być prezentowany w sierpniu 2017 r. podczas Demo Day Poczty Polskiej. Wybrała go Poczta Polska (podobnie jak inne 8 innowacyjnych rozwiązań) spośród 80 zgłoszeń.- Rozpoczęliśmy pilotaż usługi dostarczania przesyłek paczkowych i kurierskich (z wyłączeniem przesyłek za pobraniem) poprzez urządzenie do ich odbioru, tzw. Pakomatic - potwierdza "Pomorskiej" biuro prasowe Poczty Polskiej. - Pierwszy Pakomatic został zainstalowany przy ul. Rydygiera 19 na Żoliborzu w Warszawie.Jak wyjaśnia nam biuro prasowe, urządzenie przeznaczone jest tylko dla mieszkańców nieruchomości, w której jest zlokalizowane. Pakomatic pozwoli odebrać przesyłkę na podobnych zasadach jak przy odbiorze przesyłek w punkcie, ale klient dokona tego w miejscu zamieszkania. Urządzenie będzie instalowane na etapie inwestycji przez dewelopera, bądź przez wspólnotę mieszkaniową, która będzie jego właścicielem. Ma być bezpiecznym rozwiązaniem Skrytka została wykonana ze wzmocnionej hartowanej stali. System generuje jednorazowe kody do odbioru paczek. Każda operacja przy skrytce jest rejestrowana w systemie (również ta przerwana). Weryfikowani są też kurierzy dostarczający paczki.Co ciekawe, docelowo Pakomatic ma współpracować ze wszystkimi firmami kurierskimi. Jednocześnie w skrytce na Żoliborzu można zostawić przesyłki dla 30 klientów. Inny Pakomatic, jeśli zajdzie taka potrzeba, może być większy. Przesyłki będzie można odebrać w terminie 7 dni. Przypomnijmy, w Paczkomatach Inpostu trzymane są maksymalnie trzy dni. Zapytaliśmy Pocztę, czy planowane są kolejne urządzenia i w jakich miastach. Spółka wszystko uzależnia od zainteresowania nimi. - Rozwój tego typu formy odbioru przesyłek zależy od zainteresowania nim wspólnot mieszkaniowych i deweloperów - odpowiedziała Poczta Polska. Na stronie Pakomatic.com znajdujemy informację, że kolejne wdrożenia są "w przygotowaniu".