Na początku roku pracownicy sieci Auchan otrzymali do wypełnienia deklarację dotyczącą pobierania świadczenia 500 plus i na ile dzieci.

Jeśli ktoś się przyzna do uzyskiwanego świadczenia, otrzyma mniejszy zasiłek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - informuje "Dziennik gazeta Prawna". Sieć chce wliczać do dochodu świadczenie rodzinne. W Auchan pracownicy mają wypełniać zaświadczenia, czy otrzymują świadczenia w ramach programu „Rodzina 500 plus". Jak podaje dziennik.pl działająca w sieci handlowej Solidarność uważa, że forma zbierania informacji jest niezgodna z prawem.



W zasadzie deklaracja jest dobrowolna, także pracownik może odmówić jej wypełnienia. "DGP" otrzymał jednak sygnały, że kierownicy sklepów osobom, które odmówiłyby przekazania pisma, grożą zwolnieniem z pracy.



Pracownicy Auchan twierdzą, iż sieć nie konsultowała z nimi zasad naliczania zapomogi. Obawiają się, że ma służyć nie tylko różnicowaniu wypłat z ZFŚS, ale może posłużyć do różnicowania pensji w przyszłości przez pracodawcę.





