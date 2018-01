(© KMP w Gdańsku)

Policjanci z Wrzeszcza doprowadzili do sądu 24-letniego mieszkańca Gdańska, który pod koniec grudnia 2017 roku groził pracownikowi ochrony bronią i zmuszał go do tego, aby przestawił samochód, który miał zajmować jego miejsce postojowe. Kiedy pokrzywdzony chciał zaalarmować policjantów, mężczyzna powiedział mu, że to on jest policjantem i pracuje w Centralnym Biurze Śledczym.



- Do przestępstwa doszło 28 grudnia 2017 roku, jak ustalili policjanci nieznany wówczas sprawca wjechał na teren jednego z osiedli, wszedł do pomieszczenia pracownika ochrony i zażądał od niego, aby ten przestawił auto, które miało według sprawcy zajmować jego miejsce postojowe - przypomina asp. Karina Kamińska, oficer prasowy KMP w Gdańsku. - Pracownik ochrony odpowiedział, że nie może tego zrobić. Wtedy młody mężczyzna powiedział, że jest policjantem Centralnego Biura Śledczego, wyciągną broń, przeładował ją, przystawił do głowy pokrzywdzonego i ponownie zmusił go do wykonania polecenia. Pracownik ochrony nie dał się zastraszyć, wtedy sprawca uciekł.







Ochroniarz zaalarmował policjantów. Kryminalni z Wrzeszcza, którzy pracowali nad tą sprawą na podstawie własnych ustaleń, przesłuchań świadków oraz zabezpieczonemu monitoringowi ustalili tożsamość sprawcy tego przestępstwa. 24-letni mężczyzna, mieszkaniec Gdańska został zatrzymany w miniony poniedziałek w hali garażowej kiedy parkował swoje auto. W samochodzie 24-latka policjanci znaleźli plastikowy pistolet na kulki, którym sprawca najprawdopodobniej groził pokrzywdzonemu.



We wtorek mężczyzna usłyszał zarzut stosowania przemocy i groźby w celu zmuszenia pokrzywdzonego do określonego zachowania. Za to przestępstwo może grozić do 3 lat pozbawienia wolności.



Dzisiaj policjanci doprowadzili zatrzymanego do sądu. Policjanci i prokurator wnioskują o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.



