Podczas ferii w muzeum można przeżyć wiele ciekawych przygód. Sprawdźcie, co oferują uczniom pomorskie placówki

Muzeum Narodowe

W drugim tygodniu zimowej laby Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza najmłodszych wraz z rodzicami na twórcze warsztaty do Oddziału Sztuki Dawnej, gdzie w muzealnej cukierni będzie można ułożyć współczesną Księgę Dobrych Manier (20.02), a także uczestniczyć w tajemniczych zajęciach pod hasłem: „Niespodzianka!” (21.02).

W Gdańskiej Galerii Fotografii na chętnych czekać będą z kolei warsztaty „Zbuduj własną camerę obscura i okulary stereoskopowe” (20.02), dzięki którym uczestnicy poznają tajniki sprzętu fotograficznego i historię fotografii. Koszt takich warsztatów to tylko 1 zł, zarówno dla dzieci powyżej lat 7, jak i opiekunów. Dla najmłodszych wstęp jest wolny.

Europejskie Centrum Solidarności

W związku z feriami, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku przygotowało specjalną ofertę, skierowaną dla całych rodzin. Wyjątkowe atrakcje czekać będą na opiekunów z dziećmi już w najbliższą sobotę, 23 lutego, o godz. 10, w Wydziale Zabaw. - Najmłodsi poprzez zabawę dowiedzą się, na czym polega kolekcjonowanie. Z zebranych kamyków i orzeszków przygotują kolorowy obraz. W Wydziale Zabaw można także spędzić czas na graniu w planszówki czy zwiedzaniu wystawy stałej z audioprzewodnikiem ze ścieżką rodzinną - informują organizatorzy.

Wstęp dla dziecka kosztuje 5zł. Osoba dorosła zapłaci 9 zł.

Muzeum II Wojny Światowej

Wychodząc naprzeciw najmłodszym, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku stworzyło na czas ferii specjalną wystawę „Podróż w czasie”. Przedstawia ona zrekonstruowane mieszkanie fikcyjnej warszawskiej rodziny Jankowskich. Jego wnętrza ukazane są w trzech różnych okresach - tuż po wybuchu II wojny światowej, w środku okupacji oraz tuż po jej zakończeniu. Wystrój pomieszczeń zmienia się wraz z pogarszaniem się sytuacji materialnej rodziny, odwiedzający poznają jej ciężki los i sposoby radzenia sobie z codziennością.

Bilet ulgowy na wystawę kosztuje 8 zł. Dorośli za wstęp płacą 13 zł.

SKANSEN ARCHEOLOGICZNY GRODZISKO

Wszystkie zajęcia przygotowane przez Skansen Archeologiczny Grodzisko w Sopocie są skierowane do dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Na podstawie wejściówki można wziąć udział w ich dowolnej liczbie jednego dnia. Bilety są w cenie 8 zł (normalny) lub 6 zł (ulgowy). Wstęp bezpłatny przysługuje dzieciom do lat 7 (poza grupami zorganizowanymi) oraz opiekunom grup zorganizowanych.

Zajęcia są podzielone na dwa bloki, ale uczestnik ma pełną swobodę wyboru - może łączyć dowolne zajęcia według własnych upodobań. Dla przykładu warsztaty z dawnego garncarstwa odbywają się o godz. 12 w bloku pierwszym i o godz. 14 - w drugim. Analogicznie opowieści przy ognisku dotyczące życia we wczesnośredniowiecznym grodzie odbywają się o godz. 13 i 11.



A CO W GDYNI?

Jak co roku, w okresie ferii, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni organizuje specjalne spotkania dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi mogą w przystępny sposób odkrywać historię polskiej floty i dowiadują się o losach bohaterów sił zbrojnych. - Uczestnicy ferii w czasie warsztatów wykonują czapki i kołnierze marynarskie, tworzą modele okrętów, walczą o uzyskanie Patentu Marynarskiego - informuje Iwona Krysiewicz z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Od 14 stycznia bilet dziecięcy kosztuje jedynie 1 zł, natomiast rodzice mogą korzystać z wejścia ulgowego.

W czasie tegorocznych ferii Muzeum Miasta Gdyni stawia z kolei na interaktywną zabawę, podczas której dzieci i młodzież poznają historię miasta. Od wtorku do piątku w godz. 11-13 odbywają się tutaj specjalne warsztaty kreatywne w ramach „Projektu Miasto”. Uczestnicy poprzez gry i zabawy odkrywają przestrzenie wystawy stałej „Gdynia - Dzieło Otwarte”.

Dodatkowo każdy może wcielić się w muzealnika czy projektanta przestrzeni wystawowych. Wszystkie atrakcje są dostępne po zakupie biletu w cenie 10 zł za dziecko.

ATRAKCJE W TCZEWIE

Atrakcyjną ofertę dla najmłodszych, z okazji ferii, proponują nie tylko trójmiejskie muzea, ale i placówki na całym Pomorzu. W Muzeum Wisły w Tczewie można na przykład umawiać się na zajęcia z tradycyjnego japońskiego sposobu opowiadania historii za pomocą ilustracji, czyli kamishibai.

- Podczas zajęć uczestnicy wysłuchają wiślanych opowieści ilustrowanych barwnymi rysunkami, a następnie stworzą i zaprezentują własne zakończenie opowiadanej historii - informują organizatorzy.

Z kolei w Centrum Konserwacji Wraków Statków uczestnicy tegorocznych ferii polecą w kosmos. Dowiedzą się, jak zacząć samodzielną przygodę z obserwacją nieba, wykonają również model amerykańskiego promu kosmicznego Endeavour, który nosił taką samą nazwę jak pewien słynny żaglowiec. Rezerwacja zajęć odbywa się za pośrednictwem adresu mailowego: edukacja.ckws@nmm.pl lub pod nr tel.: 58 761 75 31. Koszt - 6 zł od dziecka.

MUZEUM REGIONALNE

Jak skomponować całodzienne menu? Co kryją w sobie owoce i warzywa? Jak będę wyglądać za 20-30 lat? Czy mój mózg jest komputerem? Jak udzielić pierwszej pomocy? Na te i wiele innych pytań dotyczących budowy i funkcjonowania organizmu człowieka odpowiedzi można znaleźć w… muzeum. Na wystawę „Na zdrowie” oraz towarzyszące jej interaktywne zajęcia zaprasza Muzeum Regionalne w Człuchowie.

Wystawa składa się z kilkudziesięciu stanowisk, wyposażonych w modele anatomiczne oraz multimedialne, mechaniczne i manualne urządzenia do interakcji. Pochodzi z Centrum Hewelianum i będzie czynna do 29 marca 2019 r. W ramach ferii można z niej korzystać w poniedziałki i środy w godz. 10-12 oraz we wtorek, czwartek i piątek w godz. 13-15.

MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ

W Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, aż do 23 lutego czekać będą na zwiedzających seanse filmowe, lekcje muzealne (także interaktywne), wystawy oraz inne atrakcje, w tym gra na spostrzegawczość, konkurs wiedzy o mieście, rebusy, krzyżówki. Oferta jest bezpłatna wyłącznie dla grup zorganizowanych z opiekunami, po wcześniejszym jej zgłoszeniu i uzgodnieniu z Muzeum Ziemi Kociewskiej, pod nr tel.: 58 56 246 75.

MUZEUM KASZUBSKIE

W Muzeum Kaszubskim w Kartuzach natomiast warsztaty dla dzieci odbywają się w środy, czwartki i piątki w godz. 11-14. Organizatorzy proponują m.in. zajęcia pod hasłem „Co kryją głębiny pojezierza kaszubskiego?”. Ich uczestnicy znajdują odpowiedzi na pytania o gatunki ryb występujące w kaszubskich jeziorach. Wspólnie tworzą też akwarium z rybami słodkowodnymi.