Podpalacz dwudziestu altanek na gdańskiej Zaspie został zatrzymany przez policję. Grozi mu nawet 5 lat więzienia

Policjanci zatrzymali 32-letniego mężczyznę, podejrzewanego o podpalenie altan na terenie ogródków działkowych na Zaspie. Podpalacz został zatrzymany przez funkcjonariuszy, tuż po tym, jak podłożył ogień pod kolejnymi altankami. Za czyny, o które podejrzewany jest mężczyzna, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci od 26 listopada 2018 r. pracowali nad sprawą pożarów altan ogrodowych na terenie gdańskiej Zaspy. Wstępne ustalenia policjantów wskazywały, że mogło dojść do celowego ich podpalenia.

- W wyniku tych zdarzeń spłonęło dwadzieścia altan, a straty na szkodę osób pokrzywdzonych szacuje się na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na miejscu pożarów pracowali śledczy, biegły z zakresu pożarnictwa oraz technik kryminalistyki. Policjanci przeprowadzali oględziny, przesłuchiwali świadków, zabezpieczali ślady. Komendant Miejski Policji w Gdańsku, w rejon ogrodów działkowych skierował policjantów prewencji oraz policyjnych wywiadowców, którzy pieszo patrolowali zagrożony rejon. Podejrzewaliśmy, że tych zdarzeń może być więcej- mówi Karina Kamińska, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Działania policjantów doprowadziły do zatrzymania podejrzewanego o te przestępstwa mężczyzny.

- Po podpaleniu kolejnych altan, do których doszło dziś w nocy, policyjni wywiadowcy, zaczęli przeczesywać miejsca, w których mógł ukryć się sprawca. Około godziny 2 w nocy wywiadowcy z komendy miejskiej zauważyli mężczyznę, który ukrywał się w okolicznych zaroślach. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy nim m.in. zapalniczkę, łom, nożyce do cięcia metali. Zatrzymany 32-latek trafił prosto do policyjnego aresztu- informuje Kamińska.