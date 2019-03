Podpalił auto w hali garażowej w Gdańsku. Policja publikuje wizerunek sprawcy [wideo]

Ukradł kobiecie auto, rozbił je i uciekł. Do tego był pijany

Mając 2,52 promila alkoholu 36-latek ukradł kobiecie auto, a potem rozbił je i porzucił – tak sytuację z gdańskiego Wrzeszcza relacjonują śledczy. Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu do 12 lat więzienia. Akt oskarżenia już trafił do sądu.