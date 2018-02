Podają się za pracowników Energi, obiecują niższe rachunki i próbują nakłonić do podpisania – w rzeczywistości - niekorzystnej umowy. Nie pierwszy już raz, nieuczciwi dostawcy prądu oszukują mieszkańców Pomorza.

Przedstawiciele Grupy Energa apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przede wszystkim – o niepodpisywanie żadnych dokumentów, bez wcześniejszego dokładnego przeczytania podsuwanej przez przedstawiciela handlowego umowy. Zaznaczają też, że swoich pracowników nigdy nie wysyłają w teren.- Prosimy przede wszystkim o ostrożność i o danie sobie czasu na przeczytanie jakiegokolwiek dokumentu, który jest przedstawiany do podpisu. Nasi pracownicy w Gdańsku i okolicach nie chodzą po domach klientów i nie dają do podpisania żadnych umów. Jeżeli więc ktoś pojawi się z umową w drzwiach klienta, to nie jest to pracownik Energi. Wszelkie ewentualne wątpliwości można wyjaśnić,To numer naszej infolinii, gdzie konsultanci mogą potwierdzić lub zaprzeczyć wątpliwościom klienta – mówi- Wszelkie próby oszustwa prosimy zgłaszać na policję.Warto dodać, że w przypadku podpisania jakiejkolwiek umowy poza siedzibą firmy, mamy 14 dni na jej wypowiedzenie, bez obowiązku podawania przyczyn i bez żadnych konsekwencji prawnych.