Podwyżki dla nauczycieli w Gdańsku. Radni podjęli uchwałę!

Podwyżki dla nauczycieli w Gdańsku. Wzrosną dodatki motywacyjne i funkcyjne

Przyjęto uchwałę dotyczącą wynagrodzeń nauczycieli w miejskich placówkach.

Jak poinformował Grzegorz Kryger, wicedyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego, prace nad tą uchwałą rozpoczęły się wiosną 2018 r.

- Była przepracowana i konsultowana ze środowiskiem oświatowym - zaznaczył. - Mówimy o podwyższeniu puli dodatków motywacyjnych z 5 do 6 proc. Są też zmiany w dodatkach funkcyjnych - na poszczególnych stanowiskach kierowniczych podwyżki wyniosą średnio 300 zł. Jest też podwyżka dla wychowawców klasy. Dodatek będzie wynosił 200 zł (obecnie jest to 100 zł). Będzie to kosztować, od września do grudnia 2018 r., około 1,5 mln złotych. Koszt w pełnym roku to 5 mln zł - wskazywał.