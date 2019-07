Pogoda długoterminowa na lipiec 2019. Kiedy będzie padać? Kiedy będzie ciepło? Prognoza pogody na lato 9.07

Pogoda długoterminowa. Jaka pogoda będzie w lipcu? Czy będą upały? Początek lipca przyniósł ochłodzenie i opady deszczu. Po upalnym czerwcu to chwila wytchnienia. Najbliższe dni przyniosą średnie temperatury - na Pomorzu możemy liczyć na ok. 18 stopni Celsjusza. Kiedy zrobi się cieplej? Jaka będzie pogoda przez najbliższe dni? Czy przyjdzie ocieplenie? Sierpień zdaniem synoptyków może być cieplejszy niż lipiec - a przynajmniej nie tak mokry. Sprawdź prognozę długoterminową dla Pomorza.

Pogoda długoterminowa na lipiec. Kiedy wrócą upały? Do połowy lipca temperatury będą poniżej 20 stopni Celsjusza. Ok. 14 i 15 lipca możemy liczyć na ocieplenie. Najbliższe dni będą pochmurne, chłodne i deszczowe. Pogoda na wtorek, 9.07 https://twitter.com/IMGWmeteo/status/1148477822157185024 Prognoza pogody długoterminowa. Alerty hydrologiczne 1 stopień zagrożenia Z uwagi na obfite opady deszczu IMGW ostrzega przed podniesieniem wód do poziomów ostrzegawczych. W związku z utrzymującymi się opadami deszczu, lokalnie intensywnymi, na rzekach Przymorza oraz na rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. W obszarach silnie zurbanizowanych mogą wystąpić lokalne podtopienia. IMGW informuje o 1 stopniu zagrożenia dla Pomorza. Najbliższe dni będą chłodne, a wraz z nadejściem ocieplenia trzeba liczyć się z powrotem gwałtownych burz z uwagi na wahania temperatur. Burze pojawią się w połowie lipca.

Gdzie jest teraz burza? Czy wystąpią nagłe opady? Sprawdź RADAR BURZOWY Kiedy wrócą upały? Pogoda długoterminowa na lipiec 2019 W połowie lipca zrobi się znacznie cieplej, a zdaniem synoptyków w okolicach 20 lipca możemy liczyć na temperatury sięgające powyżej 23 stopni. 10/11 - 11.07 (środa/czwartek - czwartek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami rozpogodzenia. Początkowo przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C, nad morzem około 12°C. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.



11/12 - 12.07 (czwartek/piątek - piątek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C, nad morzem około 18°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny.

Pogoda długoterminowa na lato 2019 na Pomorzu 12/13 - 13.07 (piątek/sobota - sobota)

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura minimalna od 9°C do 10°C, nad morzem około 12°C. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C, nad morzem około 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.



13/14 - 14.07 (sobota/niedziela - niedziela)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C, nad morzem około 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. 14/15 - 15.07 (niedziela/poniedziałek - poniedziałek)

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura minimalna od 10°C do 12°C. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C, nad morzem około 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h.