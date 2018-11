Pogoda na 12 listopada 2018. Prognoza na wolny poniedziałek

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami silne zamglenie. Temperatura minimalna od 8°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo nad morzem dość silny i porywisty, południowy.

W ciągu dnia zachmurzenie duże. Nad morzem słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wieczorem nad morzem dość silny, południowy i południowo-wschodni.

Jaka będzie pogoda w tygodniu? Prognoza od wtorku do soboty

W nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek nadal duże zachmurzenie. Okresowe opady deszczu zarówno w nocy, jak i w dzień.

Temperatura minimalna od 8°C do 9°C. Temperatura maksymalna od 12°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

Od środy do soboty nadal utrzymywać się będzie zachmurzenie, a temperatury spadną do kilku stopni Celsjusza.

Prognozowana temperatura minimalna od 3°C do 5°C, nad samym morzem około 7°C. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

