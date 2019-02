Pogoda na Wszystkich Świętych 2018. Ciepły długi weekend!

Piątek będzie już nieco zimniejszy. Na Pomorzu termometry pokażą od 12°C do 15°C. W pozostałych rejonach kraju nieco cieplek, do 17 stopni Celsjusza.

1 listopada w całym kraju będzie pogodnie i ciepło, jedynie chwilami silniejsze porywy wiatru mogą przeszkodzić nam w odwiedzaniu cmentarzy. Jednak aura będzie sprzyjająca. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 14°C do 16°C na północy kraju, około 17°C, 18°C w centrum, do 20°C, 22°C miejscami na południu i południowym wschodzie.

Noce bez przymrozków, temperatura na ogół od 5°C do 10°C , jednak w czwartek w kotlinach górskich, a w niedzielę rano na wschodzie i północy kraju temperatura minimalna może spaść do 1°C, 2°C.

Niedziela, 4.11.218 roku trochę więcej słońca i bez opadów. Temperatura w dzień do 10°C na północnym wschodzie do 17°C na południowym zachodzie.

Jak analizuje IMGW, wtorek 30.10.2018 jest wyraźnie cieplejszy od poprzednich dni. Natomiast, jak w poprzednich dniach, zaznacza się wyraźne zróżnicowanie termiczne na obszarze Polski. Maksymalna temperatura powietrza o godz. 7:00 wynosiła od 3.5°C w Szczecinku do 21.1°C w Katowicach. Dla porównania w poniedziałek 29.10 temperatura maksymalna o tej samej porze wynosiła od 2.2°C w Jeleniej Górze do 16.9°C w Lesku.

Czy taka zróżnicowana pogoda się utrzyma?

Jaka będzie pogoda we Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych?

IMGW zapowiada bardzo ciepły koniec października i początek listopada. Przynajmniej do niedzieli 4.11.2018 temperatura maksymalna w dzień na przeważającym obszarze od 15°C do 19°C, miejscami nawet powyżej 20°C. Nieco chłodniej na północy oraz przejściowo na zachodzie. Wtorek bardzo wietrzny. Niemal w całym kraju porywy do 60-70 km/h, wysoko w górach do około 120 km/h.

Orientacyjna prognoza pogody IMGW do niedzieli 4.11.2018

Wiele wskazuje na to, że ostatnie dni października i początek listopada będą wyjątkowo ciepłe. Wszystko za sprawą bardzo ciepłego powietrza pochodzenia zwrotnikowego, które zaczęło do nas napływać z południa.

Od środy na Pomorzu chłodniej

Według prognoz synoptyków IMGW-PIB najcieplejszy będzie wtorek, kiedy to termometry niemal w całym kraju pokażą od 17°C do 20°C, a na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu miejscami nawet około 21, 22°C. Niestety dla mieszkańców północnej Polski kolejne dni będą już chłodniejsze, z temperaturą maksymalną na ogół od 11° do 15°C i tylko w czwartek od 14°C do 17°C. Na pozostałym obszarze do końca tygodnia bardzo ciepło: od 15°C do 21°C, jedynie na zachodzie w piątek i sobotę chłodniej: miejscami 12°C, 13°C. Najcieplej, oczywiście, na krańcach południowych naszego kraju.

Najbliższe noce bez przymrozków. Temperatura nigdzie nie powinna spaść poniżej 3°C. Według poniedziałkowych prognoz, na przeważającym obszarze do niedzieli termometry w nocy będą pokazywać od 6°C do 10°C.

Pogoda na Wszystkich Świętych: może popadać

Po bardzo deszczowej niedzieli oraz deszczowym w wielu miejscach poniedziałku i wtorku, środa i czwartek zapowiadają się pogodnie. Dopiero w nocy z czwartku na piątek na krańcach zachodnich naszego kraju mogą pojawić się opady deszczu, które w kolejnych godzinach przemieszczać się będą powoli z zachodu na wschód.

Powyższa prognoza jest prognozą orientacyjną, opracowaną na podstawie analizy materiałów dostępnych w poniedziałek rano.

Zródło: IMGW-PIB