Pogoda na Wszystkich Świętych 2018. Jaka będzie pogoda 1 listopada? Sprawdź prognozę!

Pogoda na Wszystkich Świętych 2018

Co przyniesie niemalże środek jesieni - czyli jaka będzie pogoda na Wszystkich Świętych? Długoterminowe prognozy wskazują na to, że 1 listopada spodziewać można się:

temperatur oscylujących wokół 9 stopni Celsjusza w ciągu dnia

temperatur oscylujących wokół 4 stopni Celsjusza w nocy

za oknami ma być pochmurno, lecz z przejaśnieniami

Zapewne wielu zastanawia się, czy pogoda nie przyniesie nam deszczu lubczy śniegu, co mogłoby się wiązać z koniecznością uzbrojenia się w parasol i cieplejszą odzież. Wiele wskazuje na to, że nie ma powodów do obaw.

Meteorolodzy informują, że pogoda na Wszystkich Świętych będzie powinna być stabilna. Nie są przewidywane intensywne opady deszczu - prognozowane opady wynoszą 0,3 mm w ciągu 12 godzin.

Koniec października. Jaka pogoda przed 1 listopada?

Co przyniesie pogoda z końcem października przed dniem Wszystkich Świętych?

28.10 , niedziela – 15 stopni Celsjusza w ciągu dnia, 6 stopni Celsjusza w nocy. Dzień słoneczny i bezchmurny.

, niedziela – 15 stopni Celsjusza w ciągu dnia, 6 stopni Celsjusza w nocy. Dzień słoneczny i bezchmurny. 29.10 , poniedziałek – 15 stopni Celsjusza w ciągu dnia, 6 stopni Celsjusza w nocy. Dzień słoneczny i bezchmurny.

, poniedziałek – 15 stopni Celsjusza w ciągu dnia, 6 stopni Celsjusza w nocy. Dzień słoneczny i bezchmurny. 30.10 , wtorek – 14 stopni Celsjusza w ciągu dnia, 5 stopni Celsjusza w nocy. Dzień słoneczny i bezchmurny.

, wtorek – 14 stopni Celsjusza w ciągu dnia, 5 stopni Celsjusza w nocy. Dzień słoneczny i bezchmurny. 31.10, środa – 14 stopni Celsjusza w ciągu dnia, 5 stopni Celsjusza w nocy. Dzień słoneczny, lokalne zachmurzenie.

Prognoza pogody na listopad 2018

Początek listopada - 1, 2 i 3 listopada 2018 pogodowo będzie dość ciepły - temperatury utrzymają się na poziomie 11-14 stopni. Aura będzie pochmurna z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, które nie będą intensywne.

Listopad 2018 zapowiada się jednak jako miesiąc deszczowy z temperaturami oscylującymi wokół 7-13 stopni Celsjusza. Zanim jednak dojdzie do częstszych opadów, złota polska jesień potrwa do połowy miesiąca. Co później?

Ochłodzenie wraz z częstszymi opadami prognozowane jest na połowę miesiąca. Wraz z końcem listopada temperatury będą spadać do 3-4 stopni Celsjusza w ciągu dnia, w nocy natomiast pojawiać się będą przymrozki.