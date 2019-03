Pogromcy medycznych mitów na tropie zagadek na temat zdrowia

Na antenie TVN Style już w najbliższą sobotę 16 marca, o godz. 22.15 startuje nowa edycja programu opartego na oryginalnym formacie telewizyjnym BBC „Trust me I’m a doctor”.

W polskiej wersji rozwikływaniem tajemnic dotyczących zdrowia zajmą się "Pogromcy medycznych mitów", czyli: dr Łukasz Durajski (pediatra z Centrum Zdrowia Dziecka), Patrycja Szlichta (dr nauk biologicznych), dr Tomasz Wasyłyszyn (dermatolog) oraz dr Ewa Kempisty-Heznach (jedyny w Polsce lekarz medycyny męskiej z międzynarodowym certyfikatem Mannerarztin CMI).

Pogromcy medycznych mitów – lekarze i naukowcy sprawdzą, co jest dla nas zdrowe

Eksperci spróbują rozgromić popularne stereotypy, przez które wielu z nas dokonuje błędnych wyborów w trosce o własne zdrowie. Co służy naszemu organizmowi, a co mu szkodzi? W społeczeństwie od lat krąży wiele mitów na ten temat. Jak odróżnić prawdę od fikcji? Nie tylko słynni amerykańscy naukowcy znają odpowiedź na każde pytanie. "Pogromcy mitów" z naszego rodzimego podwórka postarają się wyjaśnić, co ma korzystny wpływ na nasz organizm i jakie nawyki warto wyrobić, by skutecznie zadbać o zdrowie.

Czy tylko długie godziny na siłowni pozwolą nam szybko spalić nadmiar zbędnych kalorii? A może podobny efekt można osiągnąć, poświęcając czas na... domowe porządki? Jakie witaminy warto suplementować? Czy przeterminowane jedzenie rzeczywiście nam szkodzi? Co ma wpływ na to, że tracimy ochotę na seks? "Pogromcy medycznych mitów" odpowiedzą na wszystkie pytania, na które zawsze chcieliśmy uzyskać fachową odpowiedź.

źródło: opracowanie na podstawie materiałów prasowych