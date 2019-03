Pogrzeb Leszka Miazgi, wiceprezesa Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Ostatnie pożegnanie odbyło się na gdańskich Łostowicach

Leszek Miazga zmarł niespodziewanie we wtorek, 26.02.2019 r. Osierocił dwoje dzieci. Był znanym w Gdańsku ekspertem w dziedzinie marketingu, działaczem samorządu gospodarczego na Pomorzu, szefem i założycielem agencji marketingowej oraz wiceprezesem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Leszek Miazga był też kandydatem w plebiscycie "Dziennika Bałtyckiego" na Osobowość Roku w kategorii Samorządność i Społeczność Lokalna. Został nominowany za działalność na rzecz promocji przedsiębiorczości i innowacyjność w podejściu do wspierania firm.

Leszek Miazga był założycielem i prezesem firmy marketingowej 2Pi Group. Od 2018 roku zarządzał Funduszem Pożyczkowym Pomorze Przyszłości w ramach współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Prowadził też Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Kościerzynie

Rodzina poprosiła o to, by zamiast kwiatów przekazać datki na rzecz Fundacji Hospicyjnej (nr konta do wpłat: 72 1540 1098 2001 5562 4727 0001).