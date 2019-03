Pokażą, że z rakiem można wygrać. Ladies in Red - niezwykły pokaz mody

Ladies in Red

Ekscytująco, inspirująco, ale też wzruszająco - tak zapowiada się niedzielny pokaz mody w Hotelu Courtyard Marriot Gdynia Waterfront, w czasie którego na wybiegu pojawią się pacjentki onkologiczne Szpitala Morskiego im. PCK. Wygrały walkę z chorobą nowotworową, teraz chcą inspirować innych.

- Gala Ladies in Red odbędzie się już po raz szósty, pokaz mody, w którym modelkami są panie po trudnych przejściach, organizowany jest po raz czwarty, natomiast po raz pierwszy wezmą w nim udział pacjentki onkologiczne. W poprzednich edycjach wydarzenia udział brały kobiety doświadczone w różny sposób przez los. Były panie, które zmagały się z depresją, były panie, które straciły dziecko i nie potrafiły sobie z tym poradzić, były mamy, których dzieci są niepełnosprawne - mówi w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Maria Gotkiewicz, autorka projektu Ladies in Red, w ramach którego organizowany jest niedzielny pokaz mody.

Już jutro, przed zgromadzoną publicznością zaprezentuje się pięć silnych kobiet, zmagających się z rakiem piersi.

- Dla wielu osób piersi to atut kobiecości. Tak naprawdę w kobiecości wcale o piersi nie chodzi, ale tak mamy to wpajane. Okaleczenie piersi jest dla wielu okaleczeniem kobiecości - mówi dalej Maria Gotkiewicz. - W niedzielnym wydarzeniu chodzi o to, żeby pokazać, że kobiecość to nie piersi, tylko to, co o sobie myślimy, co czujemy, jaką mamy osobowość, jaką energią emanujemy. A nie to, czy mamy idealne parametry. Taki wzór kobiecości, a’la Marilyn Monroe, jest nam wtłaczany do głów, ale ja idę pod prąd i staram się obalać ten mit - dodaje.

Organizowane przez Marię Dutkiewicz pokazy nie są klasycznymi pokazami mody, gdzie najważniejsze są stroje i prezentacja obecnych trendów. W Ladies in Red na pierwszym miejscu stoi nie ubranie, a kobieta.

- Ladies in Red to nie tylko gala. To także kameralne spotkania, eventy, warsztaty. Ideą projektu jest niesienie pomocy kobietom na wielu płaszczyznach - kontynuuje Maria Gotkiewicz. - Staramy się pokazać, że odpowiedni strój, fryzura i makijaż eksponują to, co dana kobieta ma w sobie pięknego. Bo każda coś pięknego w sobie ma, trzeba to tylko wydobyć, wyeksponować. Zanim zaczęłam organizować pokazy, zajmowałam się metamorfozami indywidualnymi. Panie zgłaszały się do mnie po porady zakupowe, robiłam im makijaż, zabierałam na sesje do fotografa. Zauważyłam, że dla każdej kobiety, nawet w pełni zdrowej, była to fajna przygoda, dzięki której zaczynała patrzeć na siebie z trochę innej perspektywy. Potem zaczęły pojawiać się u mnie panie, które miały za sobą trudne przeżycia. To mi pokazało, że moja praca może być też formą niekonwencjonalnej terapii. Wówczas wpadłam na pomysł organizacji pokazów - dodaje.

Ale jutrzejsze wydarzenie będzie czymś więcej niż tylko pokazem mody. Jego uczestniczki podzielą się swoimi historiami z widownią, aby przekazać innym dobrą energię, pokazać, że w walce z chorobą nowotworową bardzo ważne jest pozytywne nastawienie i że nigdy nie należy się poddawać.

- Współorganizatorem jutrzejszego wydarzenia są Szpitale Pomorskie. Po pokazie mody planujemy złożyć podziękowania dla personelu, który opiekował się naszymi uczestniczkami. Będzie pani ordynator, panie, które podają chemię, panie pielęgniarki. Wcześniej urządziliśmy im sesję zdjęciową i teraz, w ramach podziękowania, wręczymy im te zdjęcia, wywołane w dużym formacie. Chodzi o to, żeby pokazać, że te ciężko pracujące panie też są kobietami - mówi Maria Gotkiewicz. - W tej części uroczystości będzie również krótka prezentacja naszych partnerów - będzie m.in. pani, która w swoim salonie bielizny oferuje bieliznę dla amazonek.

W drugiej części wydarzenia uczestnicy będą mogli obejrzeć wzruszające przedstawienie, spektakl-monodram, napisany przez byłą aktorkę Teatru Miejskiego w Gdyni, która sama, w młodym wieku zachorowała na raka piersi.

VI Gali Ladies in Red rozpocznie się w niedzielę o godz. 17 w Hotelu Courtyard Marriot Gdynia Waterfront.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: