Pol'and'Rock 2018. Dzień drugi muzycznego święta w Kostrzynie nad Odrą upłynął pod znakiem cięższych brzmień, upału i wywalczonej wody z wozów strażackich. Szczegóły w artykule poniżej.

W piątek miasteczko w Kostrzynie nad Odrą znacznie się rozrosło. Na terenie o powierzchni ponad 300 hektarów pojawiły się tysiące ludzi. - Rozbijają namioty w miejscach, w których nigdy ich nie było - tłumaczył na konferencji Jurek Owsiak i dziękował wszystkim za spokój, a służbom porządkowym za profesjonalizm. Z jego relacji wynika, że festiwal odwiedzili przedstawiciele policji, którzy byli pod wrażeniem zabezpieczeń. Co jednak zapamiętamy z drugiego dna festiwalu?Koncert Nocnego Kochanka rozpoczął się o 20.30. Tuż przed Judas Priest, polski heavy metalowy skład podgrzał atmosferę. Podobno pobił również rekord frekwencji należący do The Prodigy. Organizatorzy podają, że Kochanków słuchało 500-800 tys. osób. Takiego koncertu - w wykonaniu polskiego zespołu - jeszcze nie widzieliśmy. Także sami muzycy zapewnili wyjątkową oprawę używając m.in. ścian ognia w czasie najbardziej znanych utworów.Publiczność szuka sposobów na ochłodę. Na festiwalu pojawiły się też dwa wozy straży pożarnej, które polewają uczestników wodą. Jeden z nich przyjechał z miejscowości Żary (OSP Żary-Kunice), drugi został wynajęty z Berlina. Początkowo komendant straż pożarnej odmówił polewania wodą, jednak organizatorzy znaleźli sposób - zaangażowali wozy, które nie podlegają komendantowi."Dziadkowie", bo brytyjski zespół został założony w 1969 roku. Gdy zaczynali większości widowni jeszcze nie było na świecie. W Kostrzynie nad Odrą pokazali jednak, że jeszcze nie wybierają się na emeryturę. Były solówki, wielkie pogo pod sceną i heavymetalowa energia. Nie zabrakło też hitów z płyty "Metal Gods" wydanej w 1980 roku. W ramach bisów na Pol'and'Rocku usłyszeliśmy największy singiel o tym samym tytule co krążek. Jedno jest pewne, tak znanego artysty nie było w Kostrzynie dawno - zapewne od czasów The Prodigy.Na uwagę zasługuje również koncert Krzysztofa Zalewskiego na małej scenie. Muzyk, który ostatnio zyskuje popularność, zgromadził ogromną widownię. Sam wydawał się na początku niezwykle zestresowany, jednak z czasem wrócił do formy i zagrał bardzo dobry koncert, prezentując także utwory, których dawno nie słyszeliśmy na koncertach. Poza tym, co jest już niemal tradycją, na scenie Viva Kultura, mieliśmy prezentację polskiej - starej - sceny punkowej. Zagrali m.in. The Analogs, Farben Lehre czy Blade Loki.