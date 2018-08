prosze nie siać lewackiej propagandy że to wina Trumpa, On po prostu działa mądrze, bo jak to jest że Unia miala towary z USA bez ceł a sama narzucała Stanom cła na własne produkty, Trump postawił się komunistycznej unii i w ciągu dwóch tygodni pijak Juncker się złamał i cła mają być zniesione po obu stronach. Tak się to własnie robi. Trump = Winning