Połączenia lotnicze z Gdańska. Zurych, Berlin, Barcelona, Oslo, Brema, Kutaisi - nowe kierunki podróży z lotniska Rębiechowo od wiosny 2019

Loty z Gdańska do Zurychu

Już w niedzielę 31 marca 2019 r. z gdańskiego lotniska w debiutancki rejs wyleci samolot linii Swiss do Zurychu. Połączenie będzie realizowane cztery razy w tygodniu - w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Samoloty z Gdańska do największego miasta Szwajcarii w dwugodzinny lot startować będą o godz. 14:35. W przeciwnym kierunku wyloty zaplanowano o godz. 12:05.

Loty z Gdańska do Barcelony

Również w najbliższą niedzielę na trasę Gdańsk-Barcelona El-Prat wracają zawieszone przez sezon jesienno- zimowy samoloty tanich linii Wizz Air. Do stolicy Katalonii od 1 kwietnia, tyle że na lotnisko Reus polecimy także z irlandzkim przewoźnikiem Ryanair.

Loty z Gdańska do Berlina

Hitem tego sezonu może okazać się jednak po raz kolejny wracające na gdańskie lotnisko połączenie z Berlinem. Tym razem (od 2 kwietnia 2019 r.) we wtorki, czwartki i soboty realizować będą je linie EasyJet. Bilety do stolicy Niemiec można dostać już za ok. 35 euro (w jedną stronę).

Loty z Gdańska do Kutaisi, Oslo i Bremy

W pierwszym tygodniu kwietnia aż trzy debiutanckie loty zaliczą z Gdańska wspomniane już linie Wizz Air. Gruzińskie Kutaisi, niemiecka Brema i stolica Norwegii - Oslo, to nowe kierunki węgierskiego przewoźnika.

Do Kutaisi i Bremy loty będą odbywać się we wtorki i soboty, do Oslo (lotnisko Gardermoen) natomiast codziennie. Bilety na te trasy zaczynają się od ok. 89 zł w jedną stronę.

Więcej lotów na popularnych trasach WizzAir

Poza nowymi kierunkami w wiosenno-letnim rozkładzie wzrośnie tygodniowa liczba lotów na popularnych trasach WizzAir do: Aberdeen (z 2 do 3), Lwowa (z 2 do 4, Göteborga (z 4 do 5) i Kijowa (z 2 do 3).

