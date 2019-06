Policja bada projekcję filmu o pedofilii w Kościele u abp. Głódzia

- Spotkaliśmy się tu, bo zależy nam, by arcybiskup Głódź wykazał się chociaż minimalną dozą pokory i tak jak kiedyś składał hołdy gdańskim pedofilom, teraz zobaczył ten film i reakcje osób przez księży skrzywdzonych - mówiła do zebranych pod rezydencją duchownego na gdańskiej Oruni w majowy wieczór Beata Maciejewska.

Ówczesna pomorska „jedynka” na liście kandydatów partii Wiosna do Parlamentu Europejskiego zadzwoniła domofonem, ale nie było żadnej odpowiedzi. Duchowny, ani nikt z jego otoczenia, nie zareagował też na wezwania do wspólnego obejrzenia filmu dokumentalnego na temat zjawiska pedofilii w polskim Kościele wygłaszane przez megafon.

Choć od tej sytuacji upłynęło już niemal półtora miesiąca, nie zapomnieli o niej gdańscy policjanci, którzy jak się okazuje wciąż prowadzą postępowanie wyjaśniające.

- Pytano mnie, kto wywiesił prześcieradło na płocie i wiacie śmietnikowej. Osobiście nie byłam wylegitymowana, ale moją tożsamość ustalono w trakcie działań operacyjnych. To doskonały przykład na to, jak skutecznie i sprawnie policja dociera do świadków, by ścigać przestępców. Podobnie działa policja w Warszawie, która „zaaresztowała rzutnik” podczas analogicznej projekcji tego samego dnia - przekonuje Beata Maciejewska, która o swoim wtorkowym przesłuchaniu poinformowała media.