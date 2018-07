Policja sprawdzi, czy Lech Wałęsa powinien mieć broń (© Karolina Misztal)

Policja sprawdzi, czy Lech Wałęsa powinien mieć broń. To pokłosie wpisu byłego prezydenta w mediach społecznościowych w obronie sędziów Sądu Najwyższego. "Będę chciał zrobić to pokojowo, ale jeśli ktokolwiek w tym policja stanie mi na przeszkodzie, będę walczył i bronił się. Przypominam, że mam broń i pozwolenie do obrony osobistej" – napisał. Teraz wyjaśnia: "Ja nikogo nie straszyłem".





W związku z wpisem byłego Prezydenta RP Pana Lecha Wałęsy, w odpowiedzi na liczne zapytania informujemy, że @PomorskaPolicja zobowiązana jest w takim przypadku zweryfikować zasadność posiadania broni. pic.twitter.com/TQdATQ1JnX — Polska Policja 🇵🇱💯 (@PolskaPolicja) 2 lipca 2018





- Obecnie weryfikujemy informacje medialne na ten temat – przyznaje nadkom. Maciej Stęplewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.



Chodzi o te fragmenty wpisu Wałęsy w mediach społecznościowych:



"Dość niszczenia Polski. Jeśli podniosą łapę na Sąd Najwyższy to jadę do Warszawy 4 lipca by głównego sprawcę odsunąć od możliwości zniszczenia podstawowego strażnika Demokracji jakim jest Sąd Najwyższy (...). Będę chciał zrobić to pokojowo, ale jeśli ktokolwiek w tym policja stanie mi na przeszkodzie, będę walczył i bronił się. Policja nie może wykonywać rozkazów w obronie łamiących konstytucji" (pisownia oryginalna – przyp. red.) - zapowiedział były prezydent, a później wpis usunął.



Joachim Brudziński z PiS, minister spraw wewnętrznych i administracji, skomentował to dosadnie na Twitterze.

"Nie tylko zweryfikować, ale przede wszystkim cofnąć decyzję o zezwoleniu na broń. Ktoś kto grozi i deklaruje użycia broni jest albo niezborny emocjonalnie albo groźnym psychopatą. Nawet jeżeli jest laureatem POKOJOWEJ Nagrody Nobla"



Nie tylko zweryfikować, ale przede wszystkim cofnąć decyzję o zezwoleniu na broń. Ktoś kto grozi i deklaruje użycia broni jest albo niezborny emocjonalnie albo groźnym psychopatą. Nawet jeżeli jest laureatem POKOJOWEJ Nagrody Nobla. https://t.co/MIqNSeb6tH — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 2 lipca 2018







Lech Wałęsa już odniósł się do sprawy:



"Panie Brudziński. przeczytaj Pan dokładnie moje teksty. Ja nikogo nie straszyłem i do nikogo nie zamierzam strzelać i na nikogo napadać. To Pan mnie straszy i z tego wynika, że chce na mnie nasłać napad. Broń, którą posiadam to są tylko drogocenne podarunki prezenty, nie zamierzam Panu tych podarunków oddać. Dobrze zabezpieczyłem i nigdy Pan ich niej znajdzie. Ja nikogo o broń nie prosiłem dopiero po otrzymaniu prezentu załatwiano pozwolenia" - napisał na Facebooku.







Przypomnijmy, że zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia, przechodzą 4 lipca w stan spoczynku. Zarówno pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf, jak i inni sędziowie, nie akceptują reformy forsowanej przez Prawo i Sprawiedliwość i tym samym nowego prawa.





Zobacz też: Zainaugurowano Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie. "To, co tak z trudem wywalczyliśmy jest niszczone"





