Wielkimi krokami zbliża się Jarmark św. Dominika. Szyki przed wydarzeniem zwierają także gdańscy policjanci, którzy będą je zabezpieczać.

Wzorem lat ubiegłych, w komisariacie przy ul. Piwnej dyżur będą pełnili również policjanci z wydziału dochodzeniowo- śledczego, a ich zadaniem będzie maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia od pokrzywdzonych turystów.

Ponadto policjanci zajmujący się profilaktyką współpracują z Gdańską Organizacją Turystyczna za pośrednictwem, której rozpowszechniane są numery telefonów dla turystów (tel.+ 48 22 278 77 77, +48 801 888 844, +48 608 599 999) uruchamiane cyklicznie w Komendzie Głównej Policji. Na bieżąco policjanci rozpowszechniają również ulotki profilaktyczne opracowane w kilku językach dla turystów z różnego rodzaju poradami.

- Gdańscy policjanci przygotowują się do zabezpieczenia Jarmarku Św. Dominika, który jest jednym z największych tego typu wydarzeń w Europie. Każdego roku Gdańsk w czasie Jarmarku odwiedza ok. 7 milionów turystów. Będzie to okres bardzo intensywnej pracy dla funkcjonariuszy - mówiJak dowiadujemy się od mundurowych, o bezpieczeństwo turystów i mieszkańców Gdańska będą dbać funkcjonariusze z komisariatu na Śródmieściu, dodatkowe siły Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz z Oddziałów Prewencji Policji. Bezpieczeństwa osób odwiedzających Jarmark będą strzegli również policjanci z pionu kryminalnego. Na terenie Jarmarku służby będą pełnić również dodatkowe patrole sfinansowane przez miasto.- mówi asp. Karina Kamińska.Zaznacza, że "większość tych działań, podejmowanych co roku przynosi wymierne efekty." - Z roku na rok podczas trwania jarmarku jest coraz bezpieczniej, odnotowujemy mniej zdarzeń przestępczych, ale również co jest bardzo istotne – turyści, którzy odwiedzają Gdańsk, czują się tutaj bezpiecznie -I tak dla przykładu - jak wskazuje -- Spadła również przestępczość na szkodę obcokrajowców w porównaniu z rokiem 2016 zmniejszyła się ona o 33 proc. - podsumowuje.