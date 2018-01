Mundurowi zatrzymali młodego mieszkańca Gdańska, który w czwartek w południe kierując mercedesem nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przed policyjnym pościgiem oraz spowodował kolizję. Jak się okazało, nastolatek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Teraz za ucieczkę przed policją grozi mu do 5 lat pozbawienia.

- W czwartek ok. godz. 12 na ul. Czarny Dwór policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Gdańsku zauważyli pojazd marki Mercedes z uszkodzonym zderzakiem, więc postanowili zatrzymać go do kontroli. Funkcjonariusze dali kierującemu sygnał do zatrzymania się za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Ten widząc radiowóz przyśpieszył i zaczął uciekać – mówi. - Policjanci ruszyli w pościg za mercedesem. Kierowca samochodu nie reagował na dawane przez policjantów sygnały. W trakcie prób jego zatrzymania gwałtownie skręcił na pobliski parking i uderzył w zaparkowany samochód. Kierowca po zdarzeniu zaczął uciekać pieszo, jednak policjanci po krótkim pościgu dogonili i obezwładnili uciekiniera.Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę, którym był 17-letni mieszkaniec Gdańska. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że nastolatek nie posiada uprawnień do kierowania samochodem. Ponadto nerwowe zachowanie gdańszczanina wskazywało, że mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających dlatego został przewieziony do szpitala, gdzie policjanci zabezpieczyli krew do dalszych badań.Policjanci nałożyli na 17-latka dwa mandaty - 500 zł za brak uprawnień oraz 100 zł za brak dokumentów pojazdu w czasie kontroli. Jeżeli podejrzenia mundurowych się sprawdzą dodatkowo nastolatek odpowie za jazdę pod wpływem środków odurzających za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Natomiast za niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę przed policją grozi kara do 5 lat więzienia.