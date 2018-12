Policjanci z Gdańska uratowali w Krakowie roczne dziecko, które straciło przytomność. Wezwali karetkę i udrożnili ruch

- W minioną środę, 5.12.2018 ok. godz. 15, na ul. Opolskiej w Krakowie, st. sierż. Wojciech Pieniak oraz st. sierż. Szymon Cieszyński z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, zabezpieczający szczyt klimatyczny COP24, podczas powrotu z pilotażu autokaru, zauważyli jadący za radiowozem samochód osobowy marki Opel. Kierowca samochodu mrugał światłami i używał sygnałów dźwiękowych. Policjanci, domyślając się, że mężczyzna potrzebuje pomocy, błyskawicznie zatrzymali radiowóz przy prawej krawędzi jezdni. W pewnej odległości za radiowozem zatrzymał się również opel, z którego wybiegł roztrzęsiony kierowca, prosząc o pomoc w ratowaniu jego dziecka – informuje nadkom. Magdalena Ciska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Jak relacjonują dalej funkcjonariusze, na tylnym siedzeniu samochodu siedziała żona kierującego i ich roczny synek, Staś, który dostał drgawek, przestał oddychać i stracił przytomność.

Policjanci natychmiast przystąpili do udzielenia chłopcu pierwszej pomocy przedmedycznej – udrożnili drogi oddechowe dziecka i sprawdzili jego funkcje życiowe, stwierdzając, iż chłopiec jest nieprzytomny i ma bardzo płytki oddech.

- Mundurowi powiadomili pogotowie ratunkowe. W międzyczasie chłopiec odzyskał przytomność. Do przyjazdu karetki jeden z policjantów monitorował funkcje życiowe chłopca, drugi natomiast udrażniał ruch drogowy, by ułatwić dojazd karetce – kontynuuje nadkom. Ciska. - Dziecko zostało przetransportowane karetką do szpitala. Kilka godzin później z gdańskimi policjantami telefonicznie skontaktował się ojciec chłopca, który podziękował funkcjonariuszom za udzieloną pomoc w sytuacji, kiedy życie i zdrowie jego dziecka było zagrożone.

