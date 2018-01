Policjanci z Komisariatu na Oruni pracowali nad kradzieżami rowerów, do których doszło w tym miesiącu na terenie dzielnicy. Dzięki ustaleniom i zabezpieczonym dowodom kryminalni zatrzymali sprawców, którzy ukradli cztery jednoślady m.in. z klatek schodowych . Sprawcy usłyszeli zarzuty, za kradzież może im grozić do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z komisariatu na Oruni pracowali nad sprawami kradzieży rowerów, do których doszło w tym miesiącu na terenie dzielnicy. Sprawcy kradli sportowe rowery z klatek schodowych oraz z miejsc ogólnie dostępnych nawet gdy jednoślad był zabezpieczony. Podjęte przez kryminalnych czynności bezpośrednio po każdej z kradzieży doprowadziły do szybkiego zatrzymania złodziei.Pierwszy ze sprawców został zatrzymany przez policjantów w miniony piątek. Jak ustalili policjanci 19-latek ukradł dwa rowery typu BMX z klatki schodowej bloku, w którym mieszka. Mężczyzna pomimo ogłoszeń sąsiadów wieszanych w bloku z informacją o kradzieży nie oddał ich, tylko ukrył w innym mieszkaniu z zamiarem ich spieniężenia.Policjanci zatrzymali 19- latka i pozostawili mu zarzuty kradzieży dwóch jednośladów, ponadto kryminalni z Oruni przeszukali mieszkanie, w którym odnaleziono ukradzione rowery. Sprawca nie zdążył ich jeszcze sprzedać. Drugi ze sprawców został zatrzymany 21 stycznia , policjanci ustalili, że 18-latek ukradł sportowy rower, który zabezpieczony linką antykradzieżową stał zaparkowany przy jednej ze szkół. Sprawca krótko po kradzieży sprzedał przypadkowo spotkanemu mężczyźnie za 300 złotych. Kolejny rower 18-latek ukradł z klatki schodowej i również sprzedał go przypadkowej osobie.18-latek został osadzony w policyjnym areszcie, przyznał się do popełnionych kradzieży. Policjanci postawili mu już zarzuty. Odzyskane przez policjantów jednoślady zostaną zwrócone prawowitym właścicielom.Mężczyznom za przestępstwo kradzieży może grozić do 5 lat pozbawienia wolności.