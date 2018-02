Po Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu... czas na Gdańsk! - ogłosiła w poniedziałkowy wieczór posłanka Agnieszka Pomaska, szefowa gdańskiej PO. I poinformowała, że Rada Powiatu partii przyjęła uchwałę, w której pozytywnie opiniuje wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Uwaga! Tutaj sprzedają „chrzczone" paliwo [lista stacji]

Test MultiSelect - pytania testu psychologicznego do policji

Janusze Projektowania - najgorsze pomysły na mieszkania

Uwaga! Lista najlepszych restauracji na Pomorzu

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

Obywatelski projekt uchwały w tej sprawie leży w Radzie Miasta od listopada ubiegłego roku. Złożyli go lewicowi aktywiści, którzy pod inicjatywązebrali 3 tys. podpisów poparcia. Od miesięcy członkowie gdańskiej PO ten pomysł raczej krytykowali. Szef klubu radnych PO mówił, że ich polityka skupia się na ulepszaniu oferty komunikacyjnej niż na bezpłatnych przejazdach”. A wiceprezydent Piotr Grzelak komentował: - Nikt nie mówi, żeby do dzieci nie dopłacać, ale publicznie stawiamy pytanie, dlaczego mamy wspierać rodziców, którzy swoje dzieci podwożą do szkoły suvem?Teraz we władzach PO nastąpiła wyraźna zmiana frontu. Co autorów uchwały obywatelskiej cieszy. - Przyjmujemy zmianę stanowiska PO z radością, nasz nacisk miał sens - mówiz Lepszego Gdańska, zaangażowany w akcję „Dzieciaki bez biletów”. Z odpalaniem szampana miejscy aktywiści muszą się jeszcze jednak wstrzymać. Bo druk ma negatywną opinię władz Gdańska. Ostateczną decyzję na lutowej sesji podjąć mają radni PO. A ci nie ukrywają, że są podzieleni. Część deklaruje, że projekt poprze. Ale w PO są też jego przeciwnicy.- Nie podpisuję się pod tym. Takie jednorazowe zrywy wcale nie pomagają. Dostęp do komunikacji miejskiej w Gdańsku nie jest równy dla wszystkich dzieci. Większy mają te na przykład z Oliwy, mniejszy z Kokoszek czy Osowej, gdzie dobrego skomunikowania nie ma. Dopóki więc nie będzie dla wszystkich w miarę równego dostępu do korzystania z komunikacji, nie ma sensu proponować tak daleko idących rozwiązań jak bezpłatne przejazdy - uważa, radny Platformy.