Polityczny zgrzyt podczas obchodów Święta Wolności i Solidarności. Morawiecki nie przyjął zaproszenia Dulkiewicz do okrągłego stołu

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz już w poniedziałek rano zapowiedziała, że będzie chciała zaprosić premiera do udziału w świętowaniu. Liczyła na to, że premier zasiądzie do rozmów przy okrągłym stole, który ustawiono przed Europejskim Centrum Solidarności.



Mateusz Morawiecki w poniedziałek wziął bowiem udział w konferencji zorganizowanej przez NSZZ Solidarność z okazji 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Szef rządu podczas pobytu w Gdańsku złożył też kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców.

Dulkiewicz po konferencji prasowej wyszła naprzeciw premiera, który akurat przechodził z placu Solidarności do Sali BHP, i próbowała zaprosić go do rozmowy. Ale to jej się nie udało.

- Dzień dobry, panie premierze, witam pana serdecznie w Gdańsku. Dziękuję, że jest pan na Święcie Wolności i Solidarności. Zapraszam do okrągłego stołu - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz. Odgrodzony od niej torującymi drogę ochroniarzami premier przeszedł obok, nie zatrzymując się. - Dziękujemy, mamy tutaj dzisiaj w Sali BHP wspaniałą uroczystość - odpowiedział premier.

