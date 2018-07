Jury prestiżowego międzynarodowego ​konkursu A’design nie miało wątpliwości - najlepszy projekt toaletki stworzyła projektantka z Polski - architektka, Katarzyna Dzięcioł. Jak sama mówi - mebel Tolumi jest łatwy w obsłudze i uniwersalny. A do tego piękny. Sprawdzi się w sypialni każdej kobiety. Dalsza część artykułu poniżej.

W międzynarodowym konkursie A’design biorą udział projektanci z całego świata. W jego jury zasiadają zaś uznani projektanci, architekci i wykładowcy. Wszystko po to, aby wybrać najciekawsze, najbardziej innowacyjne pomysły w architekturze i we wzornictwie.W tym roku mamy być z czego dumni. Wśród zwycięzców znalazła się bowiem Polka, absolwentka architektury na Politechnice Wrocławskiej i założycielka studia projektowego Karbonado, Katarzyna Dzięcioł, która zaprojektowała toaletkę Tolumi. Do kobiety trafiła brązowa statuetka w kategorii Meble i Przedmioty Dekoracyjne. Na razie projekt można obejrzeć na wystawie A’design w Centrum Ekspozycyjnym Spazio Ratti we włoskim Como.„Mebel jest łatwy w obsłudze i uniwersalny. Ma bardzo prostą formę wynikającą z jego funkcji. Indywidualnego charakteru nabiera dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów. Bawiąc się kompozycją faktur i kolorów dopasujemy go do każdej przestrzeni.” – zachwala Dzięcioł swój minimalistyczny mebel.Jak podkreśla zwyciężczyni konkursu, do wykonania makijażu niezbędne jest odpowiednie światło. Toaletka Tolumi dzięki swojej mobilności jest do tego zadania idealna. Niewykluczone, że projekt w przyszłości trafi do produkcji.