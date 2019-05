Polsat SuperHit Festiwal 2019 w Sopocie. Platynowi artyści mieszali się z jubilatami, a rock z rapem i disco polo. Pierwszy dzień festiwalu

Platynowy koncert otworzyła Maryla Rodowicz , która w Operze Leśnej może się czuć jak w domu. W ubiegłym roku też była na tym festiwalu. Wtedy z okazji 45 lat, które minęły od wykonania "Małgośki". Teraz okazją do koncertu był jubileusz 50-lecia debiutu artystki w Operze Leśnej.

Reszta bez zmian. Pierwszy dzień festiwalu rządzi się tymi samymi od kilku lat prawami. Występują w nim artyści, których płyty i single pokryły się w minionym roku platyną. Dlatego z jednej strony mamy takich wykonawców jak IRA, Dżem, czy Varius Manx, a z drugiej rapera B.R.O. czy discopolowych Boysów. I to Marcin Miller z Boys rozgrzał widownię, która razem z nim śpiewała "Niech żyje wolność, wolność i swoboda".

Jak zwykle wrażenie robił strój piosenkarki. Tym razem zgodnie z zasadą, im dłuższa metryka tym krótsza spódnica. Maryla Rodowicz miała na sobie prawdziwe mini i to metaliczne, reszty dopełniany kozaki z błyszczącymi frędzlami. Ten strój nie przebił jednak ubiegłorocznego, czyli spódnicy przypominającej wielką klatkę na ptaki. Na szczęście piosenkarka tym razem nie próbowała udawać już Lady Gagi. Ale bez duetu się nie obeszło. I z Michałem Szpakiem wykonała swój przebój "Ale to już było..."

Oczywiście, że było. I to nie raz, można powiedzieć.